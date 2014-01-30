جماهير مصرية تجتاح صفحة تشلسي على فيسبوك بسبب صلاح

فور إعلان نادي تشلسي الإنجليزي عن ضم المصري محمد صلاح اجتاحت جماهير الكرة المصرية المحبة للاعب صفحة النادي الإنجليزي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

الشبل المصري لم يتعد عمره 21 ربيعا حقق اخيراً آمال المصربين، ونجح في ارتداء قميص ناد جماهيري انجليزي يملك سجلا حافلا بالبطولات والإنجازات.

محمد صلاح نجم بازل السويسري سابقاً ليس وحده من حزم حقائبه الى قلعة تشلسي، بل سبقه جيش الكتروني من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الذي عبروا مباشرة بعد خبر التعاقد عن إعجابهم بالصفقة في اجتياح غير مسبوق شهده موقع البلوز الرسمي.

تعليقات عشاق الفرعون الصغير امتلأت بالسخرية الممزوجة بالفرحة، أحد المشجعين وجه رسالة الى مورينهو مدرب الفريق قائلاً باللهجة المصرية: "عارف يا مورينهو ما تركن الواد احتياطى لاجي أظبطك فى لندن"، بينما أطلق آخرون على انفسهم اسم "كتائب أبوصلاح" محذرين المدرب من عدم اشراك اللاعب في المباربات المقبلة، في حين آثر آخرون بدء يومهم بسؤال يتركوه في كل تعليق على اخبار تشلسي: "فين صلاح؟"، وأبدى البعض دهشته من وجود عدد كبير من المصريين في الصفحة بالقول: "هو أنا دخلت صفحة تشلسي ولا شارع شبرا"، على حد تعبيره.

صفحة تشلسي على فيسبوك تمتلك حاليا 22 مليون متابع، والرقم في ازدياد نظرا لحب ابناء مصر لكرة القدم ورغبتهم الكبيرة في متابعة خطوات لاعبهم في ستامفورد بريدج.

صفحات اخرى نشرت رسومات هزلية تشير الى صلاح وفريقه الجديد، مع التأكيد على فرحة الحارس بيتر تشيك بالصفقة نظرا لكونه لن يتلقى اهدافاً جديدة من لاعب بازل السابق.

ويبدو أن سجال التعليقات سيبقى مستمرا مدة خمس سنوات ونصف، هي مدة تعاقد محمد صلاح مع تشلسي الانجليزي، الذي قد يفكر قريبا بتحويل كل هذا الاعجاب الى مصدر دخل جديد له من مشجعيه الجدد في الشرق الاوسط.