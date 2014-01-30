دوري جميل: الشعلة يخطف نقطة ثمينة من الأهلي

أنقذ المالي لاسانا فاني لاعب الشعلة فريقه من خسارة محققة من الأهلي بعد تسجيله لهدف التعادل في الدقيقة 90 في المباراة التي احتضنها ملعب الشعلة بالخرج، ضمن مباريات المرحلة 20 من دوري جميل السعودي.

وشهد الشوط الاول أفضلية أهلاوية توجها بهدف مبكر عند الدقيقة 12 عن طريق محترفه البرازيلي ايريك أوليفيرا الذي استغل عرضية منصور الحربي المميزة وحولها برأسه في مرمى الشعلة.. وتواصلت أفضلية الأهلي في هذا الشوط وغاب عليه الكثافة الهجومية.. في الشوط الثاني تغير حال الشعلة وشاطر الاهلي المباراة لاسيما بعد دخول لاعبه المنتقل حديثاً من الشباب تميم الدوسري الذي رجح كفة الشعلة في المباراة، وساهم بأفضلية فريقه في منتصف الملعب وإحداث الخطورة.. وفي الدقيقة 82 ازدادت صعوبة المباراة على الشعلة بعد تعرض لاعبه المالي ممادو كندو للطرد.. إلا أن الأهلاويين لم يستغلوا نقص الشعلة الذي انتفض في الدقائق الأخيرة واستغل تراخي لاعبي الأهلي ونجح المالي لاسانا فاني في الدقيقة 90 من تسجيل هدف التعادل بعد أن استغل رأسية المهاجم وليد الجيزاني ليكملها في مرمى الاهلي.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشعلة إلى 24 نقطة في المركز السادس مؤقتاً، وارتفع رصيد الأهلي إلى 31 نقطة في المركز الثالث.

وتستكمل مساء اليوم مباريات المرحلة بثلاث مباريات حيث يستضيف العروبة نظيرة الرائد ويحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على نجران، وفي ديربي الدمام يلتقي النهضة أمام الاتفاق.. على أن تختتم غداً بقاء وحيد يجمع الاتحاد بضيفه الفيصلي.

وكانت المرحلة 20 قد انطلقت، الثلاثاء الماضي، بلقاءين لفرق المقدمة بسبب مواجهتهما، السبت المقبل، على نهائي كأس ولي العهد حيث نجح المتصدر النصر في الفوز على ضيفه الفتح 2-1، ونجح وصيفه الهلال بالفوز على التعاون بهدف نظيف.

