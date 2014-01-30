عيد: ردّي على "الرؤساء" فقط

رفض أحمد عيد، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم الرد على أمناء الاتحادات الخليجية الذين أكدوا بأنهم لم يتبلغوا أي إشعار رسمي بخصوص نقل بطولة الخليج المقبلة من جدة الى الرياض، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر "العربية.نت"، بالرغم من الأحاديث الاعلامية التي أكدت نقلها الى العاصمة السعودية نهاية الشهر الميلادي الفائت.



وقال عيد لـ"العربية.نت": "لست مخولاً بالرد على ما ذكره الأمناء، سأرد لو كان الموضوع يتعلق برئيس اتحاد فقط".



وبحسب ذات المصادر فإن مجموعة من الأمناء الخليجيين يرغبون بإبقاء البطولة في جدة، كما كان مقررٌا سلفاً، الا أن مصادر داخل الاتحاد السعودي أشارت إلى أن المسؤولين لن يلتفتوا لرغبة أعضاء الاتحادات المشاركة وستقام البطولة في الرياض، بعد أن بدأوا بالحصول على الموافقات من الجهات الرسمية.

