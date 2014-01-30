فضائح صفقة نيمار تتواصل.. شركة والد اللاعب "وهمية"

يبدو أنّ تداعيات صفقة انتقال اللاعب البرازيلي الشاب، نيما ردا سيلفا، إلى صفوف نادي برشلونة آخذة في التزايد، فقد كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مفاجأة جديدة مدوية في مسلسل صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف الفريق الكاتالوني.



ونقلت الصحيفة الإسبانية عن صحيفة "غلوبو سبورت" البرازيلية، تأكيدها بأنّ شركة "إن آند إن" التي تعود ملكيتها إلى والد اللاعب البرازيلي، والتي حصلت على مبلغ 40 مليون يورو من صفقة انتقال اللاعب البرازيلي إلى برشلونة، ما هي إلا شركة وهمية.



وذكرت الصحيفة البرازيلية، بأنّ شركة "إن آند إن" التي تتواجد في مدينة "ساو فيسينتي" ليس لديها أي وجود رسمي ولا تعمل بشكل منتظم في البرازيل، لافتة في الوقت ذاته إلى أنّ الشركة ذاتها لا تمتلك سوى مستودع صغير مغلق، يعمل فيه موظفان اثنان، لا يتوفر لديهما أي علبة بريدية.



ونشرت الصحيفة البرازيلية تصريحًا لأحد الجيران أكّد فيه بأنّه لم يرَ أبدًا اللاعب البرازيلي، ولا والده، ولا حتى أي شخص مشهور، يمر من جانب مقر الشركة.



وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة، القضية التي رفعها عضو مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، خوردي كاساس، قبل نحو شهرين ضد رئيس نادي برشلونة السابق، ساندرو روسيل، والتي اتهمه فيه باختلاس مبلغ 40 مليون يورو من صفقة التعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، بمشاركة الشركة التي تخضع لسيطرة والد نيمار؛ وذلك على الرغم من أنّ "كاساس" قد قرّر سحب تلك الدعوى صباح يوم أمس.



