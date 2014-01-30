كالديرون يتسلح بإنجازه مع الأخضر لإبقاء "بيتيس"

رد الأرجنتيني جابريل كالديرون، مدرب فريق ريال بيتيس الإسباني، على تقليل الصحافة الإسبانية من مهمته الجديدة في الإبقاء على فريقه في الدوري الممتاز وإبعاده عن شبح الهبوط، لاسيما أنه يقبع في المركز الأخير بـ11 نقطة فقط من مجموع 21 جولة، حيث أكد أنه يتسلح بالإنجاز الذي حققه مع المنتخب السعودي لكرة القدم بالتأهل إلى كأس العالم 2006، وتحقيق نتائج مميزة في مجموعته رغم الظروف الصعبة التي واجهها في ذلك الوقت "إنجازي مع المنتخب السعودي يمنحني الأمل في أن أحقق معجزة في الإبقاء على بيتيس في الليغا، كل شيء ممكن في حال اتحد الجميع أملا في تحقيق الهدف الذي يجب علينا أن نتعاون".

وكانت صحف إسبانية علقت على تعاقد ريال بيتيس مع الأرجنتيني كالديرون بالتقليل من إمكانية مقدرته في الإبقاء على الفريق ضمن أندية الدوري الممتاز، حيث وصفت مهمته بالمستحيلة وغير القابلة للتحقيق، ما أثار حفيظة المدرب الأرجنتيني الذي رد على هذه الأحاديث بأنه لو لم يكن مقتنعا بقدرة الفريق على تحقيق حلم البقاء لم يحضر إلى إسبانيا.