مورينهو "يُناقض" نفسه

وجَّه المدير الفني لنادي تشلسي الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو، انتقادًا لاذعًا للمدير الفني لفريق وست هام يونايتد، سام آلاردايس، وذلك على خلفية الطريقة الدفاعية العقيمة التي لعب بها فريقه أمام تشلسي، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وأبدى المدرب البرتغالي استياءه من الطريقة الدفاعية التي لعب بها فريق "الهامرز"، خلال مباراة الديربي التي جمعت بين الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب ستامفورد بريدج، والتي سقط فيها فريق "البلوز" في فخ التعادل أمام الضيوف.



وقال المدير الفني لفريق تشلسي في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة: "طريقة لعب وست هام الليلة لا تناسب كرة الدوري الإنجليزي- الدوري الأفضل في العالم- هي مناسبة فقط للقرن الـ19".



وأكّد "مورينهو" بأنه أخبر "آلاردايس" بأنّ الأسلوب الذي اتبعه في المباراة التي خاضها فريقه ضد تشلسي، لا يمكن أن يحدث في الدوري الإنجليزي الممتاز، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى صعوبة خوض مباراة كرة قدم عندما يريد فريق واحد فقط اللعب في تلك المباراة.



وأثار التصريح الذي أطلقه المدرب البرتغالي موجة غضب واسعة في وسائل إعلام إنجليزية، حيث شنَّ مراسل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، سيمون أوسن، هُجومًا لاذعًا على المدرب البرتغالي، واصفًا إياه بالمتناقض.



وذكر الصحافي الإنجليزي بأنّ المدير الفني لفريق تشلسي الإنجليزي، ناقض نفسه حينما انتقد الأداء الدفاعي لفريق "الهامرز"، مؤكدًا بأنه قد سبق له وأن قاد فريقه الأسبق، انتر ميلان الإيطالي، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا عن طريق استخدام الأسلوب الدفاعي.

