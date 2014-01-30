نوتنغهام فوريست يتعاقد مع الجزائري جبور

أعلن نوتنغهام فوريست الإنجليزي رسميا عن تعاقده مع المهاجم الجزائري رفيق جبور من اولمبياكوس اليوناني لمدة سنتين ونصف.



وسجل جبور 39 هدفا في 56 مباراة مع اولمبياكوس، 20 منها الموسم الماضي عندما احرز لقب هداف الدوري، لكن فريقه اليوناني ارغم على اعارته الى سيفاسبور التركي بعد فشل انتقاله الى نوتنغهام الصيف الماضي لرفضه الخضوع الى فحص طبي.



وبدأ جبور (29 عاما) المولود في فرنسا، مسيرته مع اوكسير قبل انتقاله الى اليونان ثم بروزه مع ايك اثينا بين 2008 و2011، فسجل له 22 هدفا في 58 مباراة.



وكتب مالك نوتنغهام رجل الاعمال الكويتي فواز الحساوي على مدونة "تويتر": يسعدني الاعلان عن اكمال صفقة جبور"، اما اللاعب فقال: "أنا فخور للانضمام الى فريق عريق مثل نوتنغهام".



وسينضم جبور (32 مباراة دولية) الى مواطنه جمال عبدون في نوتنغهام.



ويخوض نوتنغهام راهنا بطولة الدرجة الاولى في انجلترا علما بانه احرز كاس الأندية الأوروبية لأبطال الدوري في 1978 و1979.