يوفنتوس يسعى إلى التعاقد مع أوزفالدو

يسعى يوفنتوس، بطل ومتصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الى تعزيز صفوفه بالمهاجم الدولي بابلو اوسفالدو الذي يدافع حاليا عن ألوان ساوثمبتون الانجليزي، وذلك قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية غدا الجمعة.

وسيحسم يوفنتوس صفقة تعاقده مع مهاجم روما السابق في حال تمكن من توفير بعض الأموال عبر التخلي لارسنال الانجليزي عن المونتينيغري ميركو فوسينيتش وفابيو كوالياريلا لسمبدوريا، بحسب ما ذكر موقع "توتوسبورت".

ويواجه يوفنتوس منافسة على خدمات اوسفالدو من غريمه انترميلان، اي الفريق الذي سيتواجه معه الاحد المقبل على ملعب "يوفنتوس ستاديوم" في الدوري المحلي.

وهناك احتمال كبير أن يتواجد اوسفالدو (28 عاما) في مباراة الاحد المقبل ان كان في صفوف يوفنتوس او انتر.

وقد اكد مدير عام "السيدة العجوز" بيبي ماروتا اهتمامه فريقه بخدمات المهاجم الارجنتيني الاصل، مضيفا لصحيفة "غازيتا ديلو سبورت": "اوسفالدو لاعب دولي في ايطاليا وهناك العديد من الاندية المهتمة به، وليس نحن وحسب. لكن قبل ان نتمكن من الشراء علينا ان نبيع".

ومن المستبعد أن يواصل اوسفالدو مشواره مع ساوثمبتون خصوصا بعدما أوقفه الاخير لمدة أسبوعين بسبب دخوله في عراك مع زميله البرتغالي جوزيه فونتي خلال التمارين.

وكان انتر قريبا من التعاقد مع اوسفالدو الصيف الماضي لكن روما فضل ان يبيعه الى ساوثمبتون.