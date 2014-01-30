الجزائري غلام يقترب من نابولي

اقترب ظهير أيسر منتخب الجزائر فوزي غلام من الانضمام الى نابولي الإيطالي قادما من سانت اتيان الفرنسي، بحسب ما علم من الأخير الراغب في ضم بنوا تريموليناس لاعب بوردو السابق.

وقال متحدث باسم سانت اتيان الى وكالة فرانس برس: "ذهب فوزي الخميس إلى نابولي لإجراء الفحص الطبي. يتوقع أن يحصل اتفاق معه. تبقى تفاصيل إدارية خصوصا في ما يتعلق بالضمانات المصرفية، لكن حتى الآن لم يتم انهاء الصفقة".

ويتوقع أن تزيد الصفقة على 5 ملايين يورو حتى 2018.

وللحلول بدلا من غلام (23 عاما) المطارد سابقا من روما وتورينو الايطاليين، قد يتعاقد سانت اتيان مع تريموليناس (28 عاما) لاعب دينامو كييف الاوكراني منذ مطلع الموسم.

وحمل غلام ألوان منتخب فرنسا تحت 21 عاما قبل أن يفضل الدفاع عن ألوان محاربي الصحراء، ويدافع عن سانت اتيان منذ 2010 وأحرز معه كأس رابطة الاندية الموسم الماضي.