سيتي ينتظر نتائج الفحوصات لمعرفة حجم إصابة أغويرو

ينتظر مانشستر سيتي الانجليزي بقلق نتائج الفحوصات التي سيخضع لها مهاجمه الدولي الارجنتيني سيرخيو اغويرو الذي تعرض للإصابة امس الاربعاء في المباراة التي فاز بها فريقه على توتنهام 5-1 في الدوري المحلي، ما سمح له بالتربع على الصدارة.

وأصيب اغويرو الذي سجل الهدف الاول لفريقه في هذه المباراة، قبيل انتهاء الشوط الاول ما اضطر مدربه الاوروغوياني مانويل بيليغريني الى استبداله بالمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش.

وتأتي إصابة اغويرو بعد أن اضطر للغياب عن فريقه في ثماني مباريات بسبب اصابة تعرض لها في ربلة الساق ضد آرسنال (6-3) في ديسمبر الماضي، وهو سجل عودته الى الملاعب في 15 الشهر الحالي في المباراة المعادة ضد بلاكبيرن روفرز (5-صفر) في الدور الثالث من مسابقة الكأس والتي سجل فيها الهدف الرابع لفريقه بعد ثوانٍ معدودة على دخوله.

وسيخضغ أغويورو الذي سجل 8 اهداف منذ عودته من الاصابة، للفحوصات، الخميس، بحسب ما كشف بيليغريني الذي رجح ان تكون الاصابة قد عاودت اللاعب الارجنتيني نتيجة خوضه كامل المباراة ضد واتفورد (4-2) السبت الماضي في مسابقة الكأس.