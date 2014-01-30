لا لميسي.. حسمها الخليفي

حسمها رئيس نادي باريس سان جرمان ناصر الخليفي.. سُئِل: هل هناك فرصة ليتحقق الحلم يوماً ما؟ أجاب: «لا.. أبدا».. السائل صحيفة «ليكيب» والحلم هو انضمام ليونيل ميسي الى النادي الباريسي وتخليه عن برشلونة.. الحوار حول هذه النقطة بدأته الصحيفة: «ذكر برشلونة إن ميسي سيبقى في صفوفه طويلاً».. قطع الخليفي الجملة وقال مبتسماً: «أنا مسرور للبرشلونيين.. عموماً، علمت منكم (من ليكيب) أن ميسي سيأتي الى سان جرمان، فإذا كنتم تملكون المال اللازم فليوقع العقد ثم إحضروه الى باريس».

من هم خارج حدود النادي الباريسي يعتقدون أن لا حدود له.. الاعتقاد ليس في مكانه «وإلا لجئنا بميسي.. إذا لم يأت ميسي الى باريس فلأن الحدود موجودة» حسب ما أوضح «بوغانم».

مرتاح لفريقه «جداً» ويرى أن صفوفه تضم أفضل اللاعبين.. تم تدعيم هذه الصفوف «الشتوية» بلاعب الوسط الدولي الفرنسي يوهان كاباي القادم من نيوكاسل مقابل 20 مليون يورو، ولا تزال المفاوضات جارية مع بليز ماتويدي لتمديد عقده.. وحذر الخليفي من أن يقترب أي كان من أحد لاعبي سان جرمان «فإذا ما فعل فعليه أن يتحمل المسؤؤولية»، وباعتبار أن هناك ارتياحاً من الجانبين فإن لوران بلان سيمدد عقده كمدرب.. كذلك لم ينف إمكانية ضم بول بوغبا وإيدن هازار من يوفنتوس وتشلسي.

وحق للخليفي أن يفخر أيضاً بعد صدور تقرير مؤسسة ديلويت للمحاسبة حيث كشفت أن سان جرمان بات خامس ناد في العالم من حيث حجم إيراداته: «أرباحنا من الشركات الراعية والمصادر الأخرى 398,8 مليون يورو.. وصولنا الى هذه المرتبة فخر كبير لأننا حققناها بعد سنتين ونصف فقط من شرائنا النادي».. لم يقف الرئيس عند هذا الحد، وأكد: «نريد الآن التواجد ضمن الأندية الثلاثة الأعلى دخلاً».. وزيادة في الإيضاح: «نتطلع الى المركز الأول.. لا أعرف متى سنحقق ذلك، ولكنه هدفنا».

الخليفي هو أيضاً وايضاً رئيس «فونداسيون بي أس ج» ذات الأهداف الخيرية.. نظم حملة تبرعات أولى من نوعها من خلال حفلة عشاء في احد مطاعم العاصمة حضره 300 شخص: «عندما اشترينا النادي تركز اهتمامي على الشق الرياضي لم أكن أولي المؤسسة اهتماماً ثم اختلفت الحال.. هذه المهمة أقوم بها من كل قلبي.. أحياناً من الصعب أن ترى طفلاً يتألم، وأنا شخصياً لا اقدر على إخفاء مشاعري.. رؤية طفل من هؤلاء يضحك توفر لي بهجة أقوى من التي يوفرها الفوز بالبطولة.. ما نسعى الى تحقيقه هو توفير الوسائل اللازمة لمساعدتهم رياضياً وتربوياً وصحياً.

شخصيات معروفة حضرت الحفل ومن أهمها لاعبو سان جرمان الذين كانوا ضمن منتخب فرنسا الفائز ببطولة أوروبا لكرة اليد الأحد الماضي في كوبنهاغن: دانييل نارسيس ولوك أبالوا وصامويل هونروبيا.. جرى المزاد على 16 قطعة منها زوج من الأحذية حمل توقيع زلاتان إبراهيموفيتش (بيع بـ16 ألف يورو)، وزوج من القفازات خاص بالحارس سيريغو (إشتراه الخليفي بالذات بـ11 ألف يورو بعد منافسة مع إبراهيموفيتش).. بلغ حجم المبيعات التي حولت لمصلحة المؤسسة الخيرية 191800 يورو.

وعليه، لا عجب على الإطلاق أن يكون الخليفي واحداً من أهم الشخصيات الاجتماعية الباريسية وإن بزي رياضي.. اختير أواخر 2013 أفضل إداري كروي في فرنسا.. يعرف كيف يدير، وكيف ينتدب، وكيف يتحدث.. وليس سهلاً أن تبزّ الفرنسيين في الكلام.. والآتي أعظم من شاب قطري يحمل بطيخات عدة بيد واحدة!.

نقلاُ عن "استاد الدوحة" القطرية