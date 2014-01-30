لماذا تكثر (فضائح) الحكام؟!

السؤال العريض الذي لا أحد يريد أن يطرحه في إعلام اليوم.. حتى لا تنكشف الحقيقة المرة التي يحاولون إخفاءها ومجابتها بالعودة للماضي والأرشيف.. لماذا هذا الانخفاض الفاضح والمفاجئ في مستوى أداء الحكام السعوديين هذا الموسم بالشكل الذي يجعله لا يقارن على الإطلاق بمستويات حكامنا في السنوات الماضية؟!

ففي السابق كان الحكم السعودي يخطئ ويخطئ لكن أخطاءه لم تصل للحد الذي وصلت له هذا الموسم.. حيث اتسع حجم الخطأ بشكل مبالغ فيه ومن حكام كنا نتوقع لهم مستقبلاً مميزاً عطفاً على مستوياتهم في السنوات الماضية.. لكن عندما تقع أخطاء كوارثية أمام أنظار حكامنا دون أن يحركوا ساكنين.. فالعمل الذي قام به (دلهوم) مثلاً في مباراة العروبة عندما قفز للأعلى على طريقة لاعبي الطائرة وأبعد الكرة بيده أمام أنظار الحكم الهويش الذي كنا نظنه مميزاً لكنه للأسف سقط في أول اختبارات الجرأة والشجاعة حتى في تبريره المضحك عندما قال إنه احتسب خطأ لصالح السهلاوي الذي أظهرت اللقطة عدم احتكاكه بأي لاعب.. هذا المشهد الفضائحي للحكم السعودي استطاع أن يكشف كل شيء، ويضعنا على مشارف الحقيقة.. التي هي في أقل الأحوال وأفضل النوايا السيئة تقول إن الحكم السعودي لا يملك من الشجاعة والجرأة للحد الذي يجعله يحتسب (بلنتي) في آخر الدقائق ضد الفريق المتصدر وصاحب الإعلام القوي.. هذه هي المسألة باختصار..!

والحقيقة المؤلمة الأخرى.. هي أن حكامنا المميزين سقطوا هذا الموسم مع لجنة الحكام الجديدة.. التي تعتبر هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن أسباب ضعف أداء الكثير من حكامنا السعوديين المميزين والذين سقطوا في أول اختبارات حقيقية لهم.. فهذه اللجنة عندما ترمي التهم يمنة ويسرة ونست أنها هي المسؤولة عن الانحدار الخطير والمفاجئ في أداء الكثير من حكامنا.. خاصة بعد التغييرات الأخيرة التي طرأت هذا الموسم على اللجنة.. عندما تقدم المتعصبون فيها لمواقع قيادية وهو الأمر الذي يختصر كل هذا السوء الذي لازم الحكم السعودي في السواد الأعظم من المباريات التي أدارها هذا الموسم..!، وإذا عرف السبب بطل العجب..!

نقلاً عن "الرياضي" السعودية