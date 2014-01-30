مانشستر سيتي يخطف الصدارة بفوز ساحق على توتنهام

استغل مانشستر سيتي وصيف الموسم الماضي بسرعة هفوة أرسنال وخطف صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما عاود سحق مضيفه توتنهام 5-1 في ختام المرحلة الثالثة والعشرين اليوم الأربعاء.

ورفع سيتي، الذي حقق فوزه الثامن على التوالي، رصيده إلى 53 نقطة بفارق نقطة عن أرسنال المتعادل أمس الثلاثاء مع مضيفه ساوثهامبتون 2-2.

فبعد أن سحقه ذهابا على ملعبه الاتحاد 6-صفر، وجه سيتي صفعة جديدة للفريق اللندني الذي بقي خامسا في الترتيب.

وبكر سيتي بافتتاح التسجيل عبر هدافه الأرجنتيني سيرخيو أغويرو في شباك الفرنسي هوغو لوريس بعد تمريرة بالعمق من الإسباني دافيد سيلفا، مسجلا هدفه الخمسين في الدوري الممتاز (15).

لكن قبل انتهاء الشوط الأول، تعرض أغويرو لإصابة أجبرت مدربه التشيلي مانويل بيليغريني على استبداله بالمونتينيغري ستيفان يوفيتيتش (45).

وأجرى مدرب توتنهام تيم شيروود، الذي عرف خسارته الأولى في الدوري بعد 7 مباريات، تبديلا مبكرا بين الشوطين، فدفع بالفرنسي إتيان كابوي بدلا من البلجيكي موسى دمبيلي، لكن المضيف حصل على ركلة جزاء بعد خطأ من داني روز على البوسني ادين دجيكو سجلها العاجي يحيى توريه إذ أرسل لوريس إلى الزاوية الخاطئة (51)، بعد أن طرد روز.

وعمق سيتي جراح الفريق اللندني، بعد تسديدة من سيلفا صدها لوريس فارتدت إلى دجيكو الذي تابع في الشباك (54)، مسجلا هدفه السادس في 6 مباريات أمام توتنهام في الدوري.

وسجل توتنهام هدف الشرف إثر ركنية من الدنماركي كريستيان أريكسن تابعها كابوي من مسافة قريبة في شباك الدولي جو هارت (59).

وسجل يوفيتيتش الهدف الرابع بتسديدة يمينية ارتدت من الدفاع وسكنت مرمى توتنهام (78).

وأطلق المدافع البلجيكي فنسان كومباني الرصاصة الأخيرة في مرمى توتنهام بعد ركنية وتسديدة من ديجكو ارتدت من الدفاع فتابعها من مسافة قريبة في الشباك مسجلا الهدف الخامس (89).

وبعد 5 انتصارات متتالية، سقط تشيلسي في فخ التعادل أمام ضيفه وست هام الثامن عشر بدون أهداف، وعجز عن اقتناص المركز الثاني من أرسنال، إذ رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الثالث.

وحصل تشيلسي على عدة فرص للظفر بالنقاط أخطرها للاعب وسط وست هام السابق فرانك لامبارد في الثواني القاتلة، فيما أصاب البرازيلي أوسكار العارضة في الشوط الأول.

وقلب أستون فيلا تأخره أمام ضيفه وست بروميتش البيون بهدفين إلى فوز مثير 4-3 في مباراة شهد شوطها الأول تسجيل 6 أهداف.

وسجل للفائز النمساوي أندرياس فايمان (12) والهولندي لياندرو باكونا (24) وفابيان دلف (37) والبلجيكي كريستيان بنتيكي (64 من ركلة جزاء)، وللخاسر الأيرلندي الشمالي كريس برنت (4) ودلف (9 خطأ في مرمى فريقه) والكونغولي الديمقراطي يوسف مولومبو (43).

وصعد سندرلاند من القاع إلى المركز السابع عشر بفوزه على ضيفه ستوك سيتي 1-صفر بهدف لنجمه المتألق آدم جونسون (17).