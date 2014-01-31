انجي الروسي سار على تجربة تشلسي.. ولم ينجح

تجربة قد تنجح في لندن البريطانية أو موناكو الفرنسية، لكن ليس بالضرورة ان يكون النجاح حليفها في الاراضي الروسية.. تشلسي اللندني مع مالكه الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش ينافس على لقب "البريمير ليغ" ويفرض نفسه كأحد أهم الأندية الأوروبية..على خطاه يسير النادي الفرنسي موناكو مع مالكه الملياردير الروسي ديميتري ريبالفليوف.. النادي الذي كان يعاني في الدرجة الثانية عندما اشتراه مطلع 2011 عاد الى صفوف الكبار، وينافس حاليا باريس سان جيرمان على الصدارة.



في الطرف البعيد من القارة الاوروبية وفي محاولة منه لاستنساخ تجربة صديقه ابراموفيتش والسير على خطى ريبلوفليوف.. قام الملياردير سليمان كريموف في يناير 2011 بشراء نادي انجي الواقع في مدينة محج قلعة الداغستانية.. النادي الذي تأسس عام واحد وتسعين، ظل بعيدا عن الانجازات يتأرجح صعودا وهبوطا في قائمة البطولات المحلية ومن مسابقة الى اخرى الى ان جاء كريموف بهدف صنع فريق يصبح حديث القارة الاوروبية باكملها وليس روسيا فقط .



صفقات خيالية في عامين لم يبخل خلالهما كاريموف بالمال.. البرازيلي روبرتو كارلوس والكاميروني صامويل ايتو وغيرهم من النجوم.. ولكي تكتمل حلقة نجاح انجي اصبح الهولندي الشهير غوس هيدينك مدربا للفريق.. وبقي غزو انجي للقارة العجوز والتغلب على اندية مواطنيه ابراموفيتش وريبالفليوف في البطولات الاوروبية.



في موسمه الاول مع كاريموف حل انجي وصيفا في المنافسات النهائية لتحديد بطل الدوري الروسي، وفي الموسم الماضي ثالثا خلف تسسكا وزينيت ..نتائج قد يراها البعض مميزه لفريق بلا تاريخ.. لكن التاريخ بنظر كاريموف لا يذكر الا الابطال.. فرأى في نتائج الفريق فشلا وخاصة مع البداية المتعثرة في الموسم الحالي التي قرر معها اغلاق حنفية المال التي فتحها للنادي ووقف الانفاق على الفريق وبيع نجومه.. قرار رأى فيه البعض استعجالا واخرون اعتبروا بناء النادي بالاعتماد على النجوم المخضرمين خطة فاشلة.. فبعد مغاردة ايتو الى فريق ابراموفيتش والكاميروني لاسينا تراوري الى موناكو وانتشار نجوم الفريق الى اندية محلية واوروبية بدأت مرحلة الانهيار.. فهو في الموسم الحالي الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الانتصار في الدوري الروسي متذيلا الترتيب.



انجي ليس تشلسي ولا يمكن ان يكون لان سليمان كاريموف ليس ابراموفيتش.. كاريموف اراد جعل انجي حديث القارة الأوروبية التي ستروي قصة نجاحه.. فنجح في جزء من المهمة بعد ان اصبحت قصة فشله هي حديث العالم.

