الأندية الإنجليزية تتصارع في ختام الانتقالات الشتوية

تستعد أندية الدوري الإنجليزي لكرة القدم لختام قوي لفترة الانتقالات الشتوية المقرر انتهاؤها اليوم الجمعة.

وينتظر أن يتجاوز إنفاق الأندية الإنجليزية في ختام فترة الانتقالات الشتوية الحالية 100 مليون جنيه استرليني (164 مليون دولار)، مع وجود انتقالات عدة متوقعة اليوم قبل غلق الباب.

وأوضحت مجموعة "ديلويت" التجارية الرياضية اليوم أن الأندية الـ20 بدوري الدرجة الممتازة في إنجلترا، أنفقت حتى الآن 95 مليون استرليني لضم لاعبين جدد يأتي في مقدمتهم الإسباني الدولي خوان ماتا نجم وسط تشلسي الذي رحل إلى مانشستر يونايتد مقابل 1ر37 مليون استرليني.

وتجاوز إجمالي إنفاق الأندية في سوق الانتقالات 700 مليون استرليني وذلك للمرة الأولى في التاريخ ، حسبما أفادت الشركة.

ويبلغ الرقم القياسي لإجمالي إنفاق الأندية الإنجليزية في سوق الانتقالات الشتوية لأي موسم 125 مليون استرليني وكان هذا في كانون يناير 2011، عندما انتقل المهاجم الإسباني فيرناندو توريس من ليفربول إلى تشلسي أيضا مقابل 50 مليون استرليني.

وذكرت تقارير إخبارية اليوم أن كلا من مانشستر سيتي وأرسنال وتشلسي وليفربول ومانشستر يونايتد على وشك إبرام عدد من الصفقات الكبيرة قبل غلق باب الانتقالات مساء اليوم.