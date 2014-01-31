التاريخ يرجح كفة الهلال.. والنصر يتفوق بـ"النهائيات"

يحمل لقاء نهائي كأس ولي العهد السعودي، الذي سيجمع بين قطبي العاصمة الهلال والنصر، غداً السبت، المواجهة رقم 144 في تاريخ لقاءات الفريقين منذ تأسيسهما في جميع البطولات المحلية والخارجية, حيث تقابلا في 143 مباراة فاز الهلال بـ57 مباراة, وفاز النصر بـ45 مباراة وتعادلا في 41 مباراة.



كأس الملك



وشهد عام 1963 أول لقاء بين الفريقين، وكان في كأس الملك وانتهى ذلك اللقاء بتعادل الفريقين 1-1 سجل للهلال مبروك المتعب, وسجل للنصر أحمد الدنيني, وكان آخر لقاء بين الفريقين ببطولة كأس الملك بمسماها الجديد "كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال" في عام 2010 والذي انتهى أيضاً بتعادل الفريقين 1-1 سجل للهلال البرازيلي نيفيز, وسجل للنصر مهاجمه سعد الحارثي والذي اختتم مسيرته في الهلال.

ولعب الفريقان في بطولة كأس الملك بجميع مسمياتها في 22 مباراة، كان للنصر النصيب الأكبر بالفوز في 10 مواجهات، وفاز الهلال بـ8 مواجهات وتعادلا في 4 مواجهات.



وسجل الهلال في هذه البطولة 33 هدفاً في مرمى النصر, وتلقت شباكه 32 هدفاً نصراوياً.



ولعب الفريقان ثلاثة نهائيات في بطولة كأس الملك بجميع مسمياتها، فاز النصر في اثنين كانت في أعوام 1981, 1987, وفاز الهلال في نهائي وحيد كان في عام 1989.



كما التقى الفريقان في بطولة كأس المؤسس ذهاباً واياباً، ونجح الهلال بإقصاء غريمه التقليدي من البطولة بعد تعادل الفريقين سلبياً ذهاباً وفوزه إياباً 2-1.



كأس ولي العهد

في بطولة كأس ولي العهد التقى الفريقان في 9 مباريات كان النصيب الأكبر بالفوز للهلال بواقع 7 مباريات، وفاز النصر بمواجهة وحيدة وتعادلا في مباراة.



ويعود تاريخ مواجهات الفريقين في هذه البطولة لعام 1963 وانتهى هلالياً بثلاثية نظيفة حملت توقيع سليمان مطر "هدفين", وحميد الجمعان, وكان آخر لقاء جمع الفريقين بنفس المسابقة في نهائي العام الماضي الذي انتهى هلالياً بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والاضافي بالتعاد 1-1 سجل للهلال محمد الشلهوب وسجل للنصر حسن الراهب.



مواجهات الفريقين الدورية بدأت في عام 1977 وهو العام الذي شهد انطلاق الدوري السعودي النقطي, وانتهى أول لقاء بينهما بالتعادل 3-3 سجل للهلال فهد الحبشي وسمير سلطان وعبدالرحمن بشير، وسجل للنصر سعد العبدلي 3 أهداف وهو الهاتريك الاول الذي يسجل في مباراة الفريقين وكان آخر لقاء بين الفريقين في الدور الأول لدوري جميل لهذا الموسم وانتهى نصراوياً 2-1 سجل للنصر محمد السهلاوي "هدفين" وسجل للهلال ناصر الشمراني.

الدوري السعودي

وقد التقى الفريقان بالدوري السعودي بجميع مسمياته منذ العام 1977 في "81" مواجهة فاز الهلال في "31" مواجهة وتعادل الفريقان في "26" وفاز النصر في "24" مواجهة.



وكان السجل التهديفي يميل لصالح نادي الهلال بواقع "108" أهداف في مقابل "92" هدفاً لصالح الفريق النصراوي، وقد التقى الفريقان في الدوري المشترك في مواجهة وحيدة، وذلك عام 1983 هـ لتحديد المركز الثالث والذي انتهى لصالح الهلال بنتيجة 3-1 وقد سجلت أهداف ذلك اللقاء عن طريق خالد الغانم – منصور بشير – فهد المصيبيح للهلال والبرازيلي ليرا للنصر.



تاريخ المواجهات بكأس الاتحاد السعودي



يعود تاريخ مواجهات الفريقين في كأس الأمير الراحل ( فيصل بن فهد ) كأس الاتحاد السعودي سابقاً إلى عام 1407هـ ،حيث انتهى أول لقاء بين الفريقين في هذه البطولة بتعادل الفريقين سلبيا، وكان آخر لقاء بين الفريقين في هذه البطولة فوق سن "23 سنة" عام 2009 وانتهى بفوز الهلال بنتيجة 2-1 .

وقد التقى الفريقان من خلال هذه البطولة بمسمياتها "كأس الاتحاد - وكأس الأمير فيصل" فوق سن 23 سنة في 25 مواجهة، فاز النصر في 10 مواجهات، وفاز الهلال بـ 7 مواجهات وتعادلا في 8 مواجهات " سجل النصر في شباك الهلال 30 هدفاً في حين سجل الهلال في شباك النصر 29 هدفاً.



البطولات الخارجية



التقى فريقا الهلال والنصر من خلال البطولات الخارجية في ( ثلاث مواجهات ) كانت: كأس الأندية العربية الأبطال الحادية عشر، وانتهت لصالح الهلال بنتيجة 4-2 ، كأس الأندية العربية أبطال الكؤوس الحادية عشرة ، وانتهت إيضاً لصالح الهلال بنتيجة 2-1 . وكانت المواجهة الثالثة بـ كأس النخبة العربية السابعة وانتهت بتعادل الفريقين 1-1.

الهدافون

يتزعم نجم النصر السابق ماجد عبدالله السجل التهديفي في مباراة الفريقين حيث سجل "18" هدفاً في مرمى الهلال، يليه المهاجم الحالي محمد السهلاوي بـ6 أهداف، والغاني أوهين كيندي بـ4 أهداف وفهد الهريفي بـ4 أهداف.

أما هدافو الفريق الهلالي فيأتي في مقدمة الهدافين نجمه السابق ومدربه الحالي سامي الجابر بــ"8"أهداف، والمحترف التونسي نجيب الإمام بـ"7"، والنجم السابق يوسف الثنيان بـ"6" أهداف

إحصائيات



أول نهائي أقيم بين الفريقين كان على كأس الملك عام 1981 وانتهى لصالح النصر بنتيجة 3-1 سجلها ماجد عبدالله ويوسف خميس وصالح اليحيى للنصر وريفالينو للهلال.



التقى الفريقان على مستوى الفريق الأول في 5 نهائيات فاز النصر في 3 وفاز الهلال في مواجهتين.



سجل الهلال في مرمى النصر 194 هدفاً ، فيما سجل النصر في مرمى الهلال 160 هدفاً على مستوى البطولات الرسمية.

