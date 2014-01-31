الجابر لـ"جماهير" ناديه: سترون هلالاً مختلفاً

أكد المدير الفني لنادي الهلال السعودي سامي الجابر استعدادت فريقه الكاملة لخوض المباراة النهائية على لقب كأس ولي العهد السعودي أمام النصر، والتي تقام، غدا السبت، على استاد الملك فهد بالرياض.



وقال الجابر في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المواجهة: "نسعى لتحقيق أول ألقاب الموسم الرياضي الحالي أمام غريمنا التقليدي النصر، وجني ثمار مجهودنا الكبير في مراحل البطولة والحفاظ على اللقب للمرة السابعة على التوالي".



وشدد الجابر على رغبته الشخصية الكبيرة في تحقيق أول ألقابه كمدرب، وقال: "حققت لقب كأس ولي العهد كلاعب وكإداري وأسعى حالياً لكسبها كمدرب.. الأيام الماضية شهدت تركيزاً كبيراً وإعداداً جيداً للاعبين بعد ضغط المباريات المتواصل".



وبين الجابر بأن دخول فريقه للمعسكر قبل المواجهة بيومين كان بطلب من اللاعبين وقال: "لم أطلب إقامة المعسكر قبل المواجهة بيومين، بل من طلب ذلك هم اللاعبون أنفسهم، نعد الجماهير بأنهم سيرون هلالاً مختلفاً على أرض الملعب".



وحول مفاتيح الفوز خلال اللقاء قال الجابر: "مفاتيح الفوز بيد اللاعبين فقط، هم من يستطيعون قيادة أي فريق لكسب المباريات وتحقيق الألقاب".



واعترف الجابر بأن شعور اللقاءات الختامية يختلف عن خوض أي مباراة أخرى وقال:" بلاشك بأن دخول اللقاءات الختامية يختلف كلياً من حيث الإعداد النفسي والبدني وكذلك الفني، أسعى لتحقيق أول ألقابي كمدرب أمام فريق منافس كالنصر".



وفي ختام حديثه أثنى الجابر على قدرات خط دفاعه، وقال: "لم يلج مرمانا أي هدف في اللقاءات الماضية، وهذا بفضل الله ثم بمجهود اللاعبين داخل الملعب، وامتدح المدرب سامي الجابر قدرات لاعبه سلطان الدعيع وقال: "سلطان الدعيع مكسب للكرة السعودية قبل أن يكون مكسباً للهلال، وأتمنى له التوفيق في المستقبل مع بقية اللاعبين".

