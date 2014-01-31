بيليه يصف انتقال نيمار إلى برشلونة بـ"المؤسف"

وصف لاعب كرة القدم البرازيلي السابق بيليه، اليوم الجمعة، الجدل الذي أحاط بانتقال مواطنه الشاب نيمار إلى برشلونة بـ"المؤسف" .



وقال(الملك) بيليه في مقابلة مع إذاعة(إي إس بي إن): "إنه أمر مؤسف. هذا هو المحزن في كرة القدم الحديثة. قديما كان اللاعب يرغب في البقاء في النادي الذي يعشقه لكن اليوم لا. يمر عامان ويقوم اللاعب بتغيير فريقه. ذلك ما حدث لنيمار في مستهل مسيرته وهو أمر صعب".



واعتبر بيليه أن أحد العوامل التي تضر بمشوار اللاعبين في الوقت الحالي يتمثل في وكلائهم، الذين يرى أنهم يعملون لمصالحهم الشخصية ولا يفكرون في الأندية أو اللاعب بل يريدون جني المكاسب فحسب.



وبدأ الجدل حول صفقة انتقال نيمار قبل أيام، بعد أن أدانت الصحافة الإسبانية دفع الفريق الكاتالوني 95 مليون يورو /نحو 128 مليون دولار/ وليس 57 كما أعلن رسميا رئيس النادي الإسباني في ذلك الحين ساندرو روسيل، الذي كلفته "قضية نيمار" منصبه.



وألقى والد ووكيل أعمال اللاعب، نيمار سيلفا سانتوس، الثلاثاء الماضي، بمزيد من الحطب في النار بعدما كشف أنه تسلم عبر شركة يملكها إجمالي 40 مليون يورو مقابل ضم نجله، منها عشرة ملايين في 2011، من أجل أن يمنح برشلونة الأولوية لضم المهاجم /21 عاما/.



وإزاء بلاغات الإدانة، قرر سانتوس اللجوء إلى القضاء من أجل الاطلاع على الاتفاقيات المالية المتعلقة بالصفقة، التي قال القائم بأعمال رئيسه أوديليو رودريجيس إنه منع من الوصول إليها عن طريق نيمار الأب، الذي برر موقفه بأنه وقع على بند يتعلق بالسرية.



وبحسب موقع (يو أو إل) الرياضي، ستتعاقد إدارة سانتوس في أوروبا مع محام دولي متخصص في الانتقالات الرياضية والقانون الرياضي، لتحديد إذا ما كان النادي قد تضرر جراء الصفقة.

