حكم سابق: أخطاء التحكيم ظلمت الريال.. وساعدت برشلونة

أثار الحكم الإسباني السابق، رافائيل غيريرو، حفيظة عُشاق فريقي برشلونة، وأتلتيكو مدريد، وذلك بعد التصريح المُثير للجدل الذي أدلى به، والذي ذكر بأنّ الفريقين يتصدران بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم معًا بمساعدة حكام "الليغا".



وانتقد "غيريرو" الأداء الفني الذي ظهر به حُكام بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم خلال الجولات الماضية من بطولة "الليغا"، مُشيرًا إلى أنّ فريق برشلونة يتربع على عرش ترتيب الدوري الإسباني بفضل التحكيم.



وأكّد الحكم المساعد السابق، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الديفنسا سنترال" الإسبانية بأنّ الفريق الكاتالوني، لا يستحق صدارة ترتيب الليغا، لافتًا إلى أنّ فريق "برشلونة" قد حصد 7 نقاط هذا الموسم بمساعدة الحكام.



وذكر الحكم المُثير للجدل خلال تقييمه أداء الحكام على برنامج " خوقونيس" الذي يُبث على قناة "لا سيكتسا" الإسبانية بأنّ نادي ريال مدريد، يستحق ريادة ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم.



وأوضح "غيريرو" بأنّ الأخطاء التحكيمية، قد أضرت بنادي العاصمة الإسبانية كثيراً وخدمت منافسيه (برشلونة، وأتلتيكو مدريد)، مُوضحًا بأنّ أتلتيكو مدريد قد حصد هو الآخر نقطتين بفضل التحكيم، و هذا سبب تواجده في الصدارة رفقة فريق "البلاوغرانا".



