دوري جميل: النهضة "يهزم" الاتفاق.. والشباب "يتعثر"

فجّر النهضة، متذيل ترتيب دوري جميل السعودي، مفاجأة من العيار الثقيل بعدما نجح في الفوز على الاتفاق في ديربي الدمام بهدفين نظيفين في المرحلة 20 والتي شهدت تعادل الشعلة مع الأهلي 1-1 وتعادل نجران مع الشباب بنفس النتيجة وتعادل العروبة والرائد سلبياً.

وفي ديربي الدمام نجح النهضة بتحقيق انتصار ثمين على فريق الاتفاق بنتيجة بهدفين نظيفين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وسجل هدفي النهضة أمين عباس في الدقيقة 7، وداني مورايس لاعب الاتفاق الهدف الثاني عن طريق الخطأ في مرمي فريقه في الدقيقة 52.

ورفع النهضة رصيده إلى 12 نقطة وبدأ رحلة الهروب المستحيلة من قاع جدول الترتيب، بينما توقف رصيد الاتفاق عند 22 نقطة وتراجع للمركز التاسع.

وفي اللقاء الثاني تعادل أيضاً نجران مع الشباب بنتيجة بهدف لمثله خلال المواجهة التي أقيمت على ملعب نادي الأخدود بنجران، حيث سجل للشباب رافينيا في الدقيقة 22، وسجل لنجران لاعبه ماتياس جوتلر في الدقيقة 86، ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، ليرفع الشباب رصيده الى النقطة 29 نقطة ويظل رابعاً، ونجران يصبح له 23 نقطة ويرتقي للمركز الثامن.

وتعادل سلبيا فريقا العروبة والرائد في المواجهة الرابعة والمقام على ملعب نادي العروبة بالجوف ليضيف كل فريق نقطة إلى رصيده، حيث أصبح للعروبة 20 نقطة وظل في المركز الثاني عشر، وللرائد 21 وبقي في المركز الحادي عشر.