راسينغ يرفض خوض إياب دور الثمانية لكأس ملك إسبانيا

نفذ فريق راسينغ سانتاندير، أمس الخميس، تهديده ورفض خوض مباراة إياب دور الثمانية لبطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم أمام ريال سوسييداد، بسبب خلافه مع إدارة النادي.

وجاء الموقف غير المعتاد بعد أن أعلن لاعبو راسينغ سانتاندير هذا الأسبوع أنهم لن يلعبوا المباراة إذا لم يتقدم مجلس الإدارة برئاسة أنخل لافين باستقالته، بعد خمسة أشهر من عدم حصولهم على رواتبهم. ولم يتقدم المسؤولون باستقالتهم، ونفذ لاعبو ناديهم تهديدهم.

ونزل لاعبو راسينغ إلى الملعب، واتبعوا القواعد المعتادة قبل كل مباراة. وقام قائدا الفريقين بتبادل التحية، وأمر الحكم خيل مانزانو ببدء اللقاء.

وبدأت المباراة والكرة بحوزة لاعبي ريال سوسييداد، الذين كانوا يعلمون مسبقا بنوايا زملائهم في النادي المنافس، فأرسلوا الكرة طواعية إلى خارج الملعب. ورفض لاعبو راسينغ استكمال المباراة، ليأمر الحكم بإنهائها بعد 57 ثانية فحسب.

وتعانق لاعبو راسينغ في وسط الملعب تحت الأمطار، وتلقوا تحية حارة من جماهيرهم التي هتفت "تستحقون هذا القميص وعلى الإدارة الاستقالة".

وإذا ما اعتمدت نتيجة المباراة سيواجه ريال سوسييداد الذي فاز ذهابا الأسبوع الماضي 3/1، فريق برشلونة متصدر الدوري الإسباني في الدور قبل النهائي.