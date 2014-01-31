في "ولي العهد": 52 نصراوياً.. يعجزون عن "الهلال"

‏ فصل آخر من رواية قطبي الرياض بكأس ولي العهد يغلق، غداً السبت، كما بدأ في اليوم الثامن من ذات الشهر عام 2008م في باكورة مواجهات الفريقين الموسمية المتسلسلة ببطولة الكأس السعودية.



خلال تلك الفترة، التقى الفريقان في كل الأدوار، ثمن النهائي، ربعه ونصفه، واليوم كما الامس يلتقيان بحثاً عن كأسِ أحبت دائماً أن تكون في خزائن جانب من عريجاء الرياض دون آخر.



ولـ6 مباريات جمعت الغريمين لعبا خلالها 600 دقيقة، سجل الهلال فيها 11 مرة بواقع هدف في كل 50 دقيقة، بينما سجل النصر أهدافه الـثلاثة خلال 9 ساعات في تلك المواجهات.



ومنذ انطلاق صافرة كارلو بيرتوليني، الحكم السويسري الذي أدار أول لقاء من سلسلة الفريقين الممتعة، عجز 45 لاعباً نصراوياً ومعهم سبعة مدربين من هزيمة الهلال في بطولته المحببة، حيث تعرض 11 لاعباً للهزيمة للمرة الأولى من الهلال بكأس ولي العهد في 2008م، وبقي منهم أربعة في الموسم اللاحق، وارتفع عدد ضحايا الهلال من لاعبي النصر الى 9 في موسم 2010م، و7 ذاقوا مرارة الخروج من نصف نهائي ولي العهد 2011م بهدفي رادوي وأحمد الفريدي، و 4 جدد شهدوا هزيمة النصر الثقيلة بثمن نهائي نسخة 2012م، فيما كان باستوس وأيمن فتيني وشايع شراحيلي وحسني عبدربه وخاريستياس وحسن الراهب ومحمد حسين، هم آخر من بكوا بسبب الهلال.

