مارادونا يتهم مسلسلاً إيطالياً بالإساءة لصورته

قال أنجيلو بيزاني، محامي نجم كرة القدم الأرجنتيني السابق دييغو مارادونا، الخميس، إن موكله سيقاضي مسلسل "جومورا" التلفزيوني الإيطالي، بعد أن أطلق اسمه على شخصية أحد القتلة.

وسيطالب النجم الأرجنتيني القضاء بوقف عرض المسلسل الخيالي، الذي تم تصويره في حي سكامبيا في نابولي، فضلا عن تعويض قدره 10 ملايين يورو (5ر13 مليون دولار).

واعتبر بطل كأس العالم 1986 أنه تمت الإساءة إلى صورته والهجوم على سمعته خلال المسلسل، الذي من المقرر أن يبدأ عرضه في مارس.

ولعب مارادونا في نابولي بين عامي 1986 و1990، حيث توج معه بلقب الدوري مرتين والكأس وكأس السوبر الإيطالية وكأس الاتحاد الأوروبي مرة لكل منها.