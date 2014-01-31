ماندزوكيتش "يرفض" برشلونة.. من أجل ريال مدريد

أعلن مهاجم نادي بايرن ميونيخ الألمانى، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، عن رغبته بالانتقال إلى صفوف نادي ريال مدريد الإسباني، مُفضلًا إياه على غريمه التقليدي نادي برشلونة، الذي أبدى اهتمامه الشديد بضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية.



وبحسب وكيل أعمال اللاعبين المعتمد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم، فرانسوا غاياردو، فقد رفض "ماندزوكيتش" فكرة الانضمام إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا بأنه يرغب في تحقيق حلمه بالانتقال إلى غريمه الأزلي ريال مدريد.



وأكّد "غاياردو" في تصريحات لبرنامج "الشيرينغيتو" المعروف سابقًا باسم "بونتو بيلوتا"، بأنّ اللاعب الكرواتي البالغ من العمر 27 عامًا، لا يحبذ الانتقال لفريق برشلونة؛ وذلك لرغبته الكبيرة في تحقيق حلمه -منذ أن كان صغيرًا- بالدفاع عن ألوان نادي العاصمة الإسبانية.



جدير بالذكر أنّ نادي برشلونة الإسباني قد وضع نصب عينيه التعاقد مع المهاجم الكرواتي؛ وذلك لتعزيز الخط الهُجومي لديه بلاعب رأس حربة صريح.



وجدّد النادي الكاتالوني محاولاته لضم اللاعب الكرواتي خلال الأيام الماضية؛ وذلك بعد أن كان النادي قد أرسل مبعوثين في صيف 2012 لمشاهدة أداء اللاعب؛ مستغلاً الحالة النفسية السيئة التي يعيش فيها "ماريو" بعد قيام مدربه، بيب غوارديولا، باستبعاده من تشكيلة الفريق البافاري في مباراة بروسيا مونشنغلادباخ الجمعة الماضي.

