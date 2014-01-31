مدير دورتموند: بايرن ميونيخ يريد تدميرنا

اتهم المدير العام لنادي بوروسيا دورتموند وصيف بطل المانيا ومسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الموسم الماضي، هانز- يواكيم فاتسكه بايرن ميونيخ برغبته في "تدمير" النادي، من خلال خطف خدمات افضل لاعبيه مثل ماريو غوتسه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي.



وقال فاتسكه في جولة اعلامية، مساء الخميس، في برلين: "إنهم يريدون تدميرنا . ليس لأنهم لا يحبوننا، ولكن لاقصائنا كمنافس مباشر لهم".



ودفع بايرن ميونيخ 37 مليون مليون يورو لدورتموند للتعاقد مع العبقري الواعد غوتسه في الموسم الماضي، وأعلن رسميا في يناير الحالي عن انضمام المهاجم ليفاندوفسكي الى صفوفه في الصيف المقبل.



وأوضح فاتسكه أن بايرن ميونيخ لجأ لهذه الطريقة بسبب خيبة أمله إثر تفوق بوروسيا دورتموند عليه مدة عامين متتاليين في "البوندسليغا": "في موسم 2010-2011 ثم موسم 2011-2012 عندما أنهاه بفوز ساحق على الفريق البافاري 5-2 في المباراة النهائية لمسابقة كأس ألمانيا".



وقال: "بعد فوزنا 5-2 في كأس ألمانيا، شاهدت وجوه أبرز المسؤولين البافاريين. وبعد ذلك ضرب بايرن ميونيخ"، مشيرا إلى أن بوروسيا دورتموند "لا يملك أي فرصة" في الاحتفاظ بنجومه في حال "قدم البافاريون ضعف الأموال إلى اللاعبين".

وحقق الفريق البافاري موسما تاريخيا العام الماضي عندما توج بلقب الدوري بفارق 13 نقطة امام باير ليفركوزن و17 نقطة أمام بوروسيا دورتموند.



وتابع فاتسكه: "ليس هناك بطولة أخرى تشهد سيطرة فريق واحد مثلما يحصل في البوندسليغا".



واكتفى بوروسيا دورتموند بصفقة واحدة في فترة الانتقالات الشتوية وفي يومها الاخير بالتعاقد مع الصربي الواعد ميلوس يوييتش.



وبحسب شائعات، فان دورتموند كان مهتما بمهاجم هرتا برلين، الكولومبي ادريان راموس.