أحمد مرتضى للعربية: مديونية شيكابالا 5 ملايين جنيه

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أحمد مرتضى منصور في اتصالي هاتفي لـ"العربية نت" اليوم السبت: "سبب أزمة انتقال شيكابالا إلى نادي سبورتينغ لشبونة هي مديونية متراكمة على اللاعب خلفتها مجالس إدارات سابقة، وظهر ذلك جليا في مخالفات رسمية ضد نادي الزمالك تقدر بـ 5 ملايين و200 ألف جنية مصري، منها 500 ألف دولار غرامة نادي باوك، ومليون و600 ألف جنيه مديونيات على اللاعب وعقوبة حسن شحاته".



وأضاف مرتضى: "هذه الغرامات قام بتسديديها رئيس نادي الزمالك السابق ممدوح عباس بدعوى أنها تبرع للنادي، ليعود من جديد ويطالب النادي بتسديدها له عن طريق شيكات، وأشار أحمد مرتضى منصور، صاحب المجهود الكبير في انهاء الصفقة، إلى أنه وافق على انتقال اللاعب الى النادي البرتغالي بعد أن ضمن لشبونة غرامة نادي باوك والتي تقدر بـ 500 ألف دولار، وتعهد شيكابالا أن يسدد مبلغ مليون و600 ألف جنيه مصري لنادي الزمالك غرامات متأخرة عليه، وبذلك نكون ضمنا حق نادي الزمالك، وعلى الفور أرسلنا البطاقة الدولية لنادي سبورتينغ لشبونة قبل موعد غلق باب الانتقالات الشتوية بـ 3 ساعات، لينجح النادي البرتغالي من تسجيل اللاعب قبل نهاية الموعد بـ 7 ثوان فقط.



وطالب أحمد منصور شيكابالا بالتركيز في الملعب الفترة المقبلة لكي يتألق مع النادي الجديد.. وأكد أن هناك لاعبين أقل مهارة وكفاءة من الفهد الأسمر استطاعوا أن ينجحوا في الاحتراف الخارجي، وهذه قد تكون هي الفرصة الأخيرة للاعب في الاحتراف نظرا لتقدم سنه.. لذا عليه أن يتمسك بالفرصة وينسى الماضي.

