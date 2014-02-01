استاد الملك فهد.. كامل العدد.. قبل المباراة بساعتين

لا مكان لقدم داخل استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض، بعد أن اكتظت جنباته بالجماهير السعودية العاشقة لكرة القدم قبل بداية المباراة النهائية لكأس ولي العهد، والتي ستجمع بين الهلال والنصر بعد قليل.

وفتحت بوابات الاستاد في تمام الساعة الرابعة عصراً، ليتسع لأكثر من ٦٠ ألف مشجع، وبدأت روابط الفريقين بإجراء البروفات النهائية للتيفو والذي سيكون جاهزاً مع دخول اللاعبين.

وأبدت بعض الجماهير انزعاجها لارتفاع أسعار التذاكر في السوق السوداء، حيث وصلت تذكرة الدرجة الثانية والمحدد سعرها بـ٢٠ ريالا الى أكثر من ٢٠٠ ريال، ووصل سعر تذكرة المنصة والمحدد سعرها بـ٥٠٠ ريال إلى أكثر من ٣٠٠٠ ريال.

