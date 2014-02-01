برشلونة "يصفع" "فينغر" ويرفض التخلي عن "تيو"

وجّه نادي برشلونة الإسباني لطمة للفرنسي آرسين فينغر، مدرب أرسنال الإنجليزي، بعدما رفض في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية، التخلي عن لاعبه كريستيان تيو، بعدما ألح المدرب العجوز مبدياً رغبته في ضم اللاعب على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فينغر وجّه اهتمامه صوب تيو، وأراد التعاقد معه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، على أمل توقيع عقد آخر مع اللاعب فيما بعد يقضي باستمراره في صفوف الفريق.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة ردّوا بالرفض القاطع للعرض نظراً لحاجة الفريق الكاتالوني للاعب في الفترة القادمة، كما قال تيو إنه سعيد بالبقاء مع برشلونة رغم أنه لا يلعب في التشكيل الأساسي، وأكد أنه لا يريد الانتقال إلى أرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينغر كان يمني النفس بجلب لاعب برشلونة البالغ من العمر 22 عاماً، ولم يتوقع أن يواجه طلبه بالرفض، لاسيما أنه عرض ضمه على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم فقط.

وألمح المدرب الفرنسي أول أمس الخميس، إلى إمكانية إبرام صفقة "مدوية" قبل إغلاق سوق الانتقالات، دون أن يكشف عن هوية اللاعب المعني بالأمر، ويبدو أنه كان يقصد كريستيان تيو، طبقاً لما تحدثت عنه وسائل إعلام إنجليزية لاحقاً.

كما خابت آمال فينغر في ضم النجم الألماني الواعد جوليان دراكسلر لاعب شالكه، الذي كان هدفاً لأرسنال منذ فترة طويلة، واكتفى بجلب لاعب الوسط السويدي كيم كالستروم البالغ من العمر 31 عاماً، على سبيل الاعارة من سبارتاك موسكو الروسي حتى نهاية الموسم.