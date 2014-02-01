قبل 7 ثوان من غلق القيد.. شيكابالا يوقع لـ"سبورتينغ"

المصدر: الرياض - عبدالعظيم راغب ، د ب أ

توصل نادي سبورتينغ لشبونة لكرة القدم إلى اتفاق نهائي مع نادي الزمالك المصري بخصوص انتقال اللاعب محمود عبدالرازق (شيكابالا) إلى النادي البرتغالي بعقد مدته أربعة أعوام ونصف العام.

وقال الموقع الإلكتروني لنادي سبورتينغ لشبونة في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت: "إن العقد يتضمن شرطا جزائيا قيمته 45 مليون يورو (ما يعادل نحو 7ر60 مليون دولار)".

ونقل الموقع عن شيكابالا قوله في أول تصريحات يدلي بها بعد انضمامه إلى صفوف النادي البرتغالي: "كانت مفاوضات صعبة، ولكن المهم الآن هو أنني حققت حلما كبيرا بوجودي في أحد أكبر الأندية في أوروبا".