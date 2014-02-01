فالنسيا يسحق برشلونة في عقر داره.. ويهدي الريال هدية

مني برشلونة حامل اللقب بأول خسارة هذا الموسم على أرضه أمام فالنسيا 2-3 في المرحلة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم السبت، على ملعبه "كامب نو".



وبات مرجحا فقدان برشلونة الصدارة إذ تجمد رصيده عند 54 نقطة بالتساوي مع أتلتيكو مدريد الذي يستضيف ريال سوسييداد السادس، غدا الأحد، فيما يحل ريال مدريد الثالث بفارق نقطة ضيفا على اتلتيك بلباو الرابع.



ونجح فالنسيا، آخر فريق خرق ثنائية برشلونة وريال مدريد، عندما أحرز لقب 2004، بالحاق الخسارة الثانية هذا الموسم ببرشلونة بعد الأولى أمام اتلتيك بلباو (صفر-1) في ديسمبر الماضي في اقليم الباسك، فصعد موقتا الى المركز الثامن وثأر لخسارته ذهابا بنفس النتيجة.



وزج المدرب الارجنتيني تاتا مارتينو بتشكيلته الاعتيادية باستثناء المهادم البرازيلي نيمار المصاب، وجلس اندريس اينييستا على مقاعد البدلاء.



ووقف اللاعبون دقيقة صمت امام 67 الف متفرج قبل بداية اللقاء حدادا على مدرب منتخب اسبانيا السابق لويس اراغونيس الذي فارق الحياة اليوم السبت بعد صراع مع المرض.



وضغط برشلونة بشكل رهيب مطلع المباراة عبر الارجنتيني ليونيل ميسي والتشيلي اليكسيس سانشيز وفرانسيسك فابريغاس، الى أن لعب الاول كرة عرضية وصلت الى سانشيز سددها بصعوبة بالغة ارتدت من الارض ساقطة فوق حارس فالنسيا البرازيلي دييغو الفيش (7).



ورد لاعب الوسط الجزائري الدولي سفيان فاغولي بكرة يسارية قوية انقذها حارس برشلونة فيكتور فالديز ببراعة (11).



ولعب ميسي تمريرة الى لاعب الوسط سيرخيو بوسكيتس سددها من حدود المنطقة هابطة على مرمى فالنسيا (17).



وتابع الكاتالونيون عرضهم الممتع، فعكس بدرو رودريغيز كرة طار لها اليكسيس ولعبها رأسية صدها الحارس ببراعة (21)، ثم سدد ميسي أرضية خطيرة أبعدها ألفيش الى ركنية (22)، وأطلق البرازيلي داني ألفيش صاروخية بعيدة مرت بجانب قائم مواطنه الايمن (23).



وهدأت فورة برشلونة، فصعد فالنسيا وتيرته تدريجيا الى أن هز دانيال باريخو شباك المضيف، بعدما انتزع الكرة من بوسكيتس في الوسط وتبادلها مع فاغولي قبل أن يسجل في المرمى الخالي ليدخل الفريقان الى غرف الملابس متعادلين (44).



وصدم فالنسيا جمهور "كامب نو" مطلع الشوط الثاني، فمن عرضية لانطونيو باراغان عجز جيرار بيكيه عن ابعادها، وطار الارجنتيني بابلو بياتي فوق الفيش ولعبها رأسية صعبة سقطت فوق فالديس المتقدم وسكنت زاويته اليسرى (48).



ولم يتأخر برشلونة بالتعويض، فحصل على ركلة جزاء اثر لمسة يد من قائد الفريق البرتغالي المخضرم ريكاردو كوستا، ترجمها ميسي صاروخية رائعة في المقص الايسر لمرمى الفيش معادلا الارقام (54) مسجلا هدفه الاول في الدوري منذ سبتمبر، علما بانه سجل ثنائية في مرمى خيتافي الشهر الماضي في الكأس.



واشتعلت المباراة مجددا على وقع تألق الجزائري فاغولي الذي رسم الهدف الثالث لفالنسيا في ظل هشاشة دفاعية واضحة لحامل اللقب، اذ اخترق الجهة اليمنى وعكس خلفية ارضية الى باكو الكاسير الذي سددها ارضية قاتلة في مرمى فالديس (59).



وأراح مارتينو بعدها قائد الفريف تشافي هرناندرز وزج بانبيستا (65)، لكن فريقه أكمل المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الظهير جوردي البا لنيله انذارا ثانيا اثر احتكاكه بفاغولي (77).



وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، اخترق ميسي منطقة فالنسيا ومر عن مدافعين قبل ان يسدد بيمناه ارضية مرت بجانب القائم الايمن للضيوف مهدرا هدف التعادل.



ويلعب في وقت لاحق ليفانتي مع رايو فايكانو، وخيتافي مع بلد الوليد، وملقة مع اشبيلية.



وتستكمل المرحلة، غدا الأحد، بلقاءات التشي مع الميريا، وبيتيس اشبيلية مع اسبانيول، على ان تختتم الاثنين بلقاء فياريال مع اوساسونا.



