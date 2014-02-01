"اللاتينيون".. الأقل خسارة مع النصر في النهائيات

لا يعتبر المدربون اللاتينيون الأنجح بتاريخ النصر لحملهم 9 بطولات، مقارنة بثمانٍ لمدربي القارة العجوز، بل لأن أبناء أميركا الجنوبية لم يخسروا سوى 4 نهائيات مع الفريق الأصفر، بينما خسر العرب والأوروبيون 16 لقباً.

بخلاف هزيمة كارينيو الأخيرة أمام الهلال بكأس ولي العهد، كان البرازيلي جويل سانتانا أول مدرب من أميركا الجنوبية يخسر نهائي مع النصر عام 1988م، وعلى إثر ذلك فقد الفريق العاصمي لقب كأس الملك لمصلحة الهلال الذي تغلب عليه بثلاثة أهداف نظيفة.

وتخلى النصر عن لقب كأس الأمير فيصل بن فهد عام 2009م تحت أنظار الأرجنتيني ادغاردو باوزا، الذي شاهد لاعبيه يطيحون بضربات الجزاء أمام الشباب الواحدة تلو الأخرى قبل أن ينجح عبده عطيف لاعب الأخير بتسجيل الركلة الأخيرة.

ولم تفلح محاولات فرانشيسكو ماتورانا، المدرب الكولومبي المعروف بإنقاذ موسم النصر عام 2011-2012م، وتعرض لأقسى هزيمة تلقاها فارس نجد بالنهائيات المحلية، عندما تناوب عماد الحوسني وعبدالرحيم جيزاوي لاعباه الحاليان على هز شباك عبدالله العنزي بجدة.

وعلى الرغم من قلة المدربين المحليين الذين مروا على النادي الأزرق، يأمل الهلاليون أن يكون سامي الجابر ثالث مدرب سعودي يحمل لقباً مع الزعيم، ليسجل اسمه بجانب حسن سلطان الذي جلب أول بطولة محلية للهلال، وعبدالعزيز العودة بطل كأس الاتحاد عام 1996م، فيما يبقى خليل الزياني عميد المدربين السعوديين هو الوحيد الذي لم يترك له بصمة مع الفريق عقب تجربة قصيرة عام 1998م.