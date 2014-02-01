45 مليون يورو.. قيمة الشرط الجزائي بعقد "شيكابالا"

يبدو أن مسؤولي سبورتينغ لشبونة يؤمنون بقدرة اللاعب المصري محمود عبدالرازق "شيكابالا" على لفت اهتمام أكبر الأندية العالمية بعد توقيع عقد انتقاله رسمياً للنادي البرتغالي، إذ حددوا قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب بـ45 مليون يورو.

وانتقل شيكابالا لسبورتينغ لشبونة من نادي الزمالك المصري في اللحظات الأخيرة قبل إقفال باب الانتقالات الشتوية، وسيدافع عن ألوان ناديه الجديد لأربعة مواسم ونصف، في مستهل تجربته الاحترافية الثانية في الملاعب الأوروبية.

ولم يعلن سبورتينغ عن القيمة المالية للصفقة، في حين ذكرت تقارير برتغالية أن النادي حرص على رفع قيمة الشرط الجزائي في العقد إلى 45 مليون يورو، ليضمن بذلك بقاء "شيكا" في صفوفه طوال مدة العقد، على أن يتحمل أي نادٍ يريد ضمه قبل نهاية العقد دفع هذا المبلغ الضخم.

وأثارت صفقة انتقال شيكابالا لسبورتيغ اهتماماً لافتاً في وسائل إعلام برتغالية، إذ تصدّرت صوره أغلفة الصحف الرياضية اليومية الشهيرة، بينما أعلنت العديد من القنوات الرياضية نبأ انتقال اللاعب للنادي العريق.

وتوقعت الصحف البرتغالية أن يشكّل اللاعب المصري إضافة كبيرة لناديه الجديد بحكم الموهبة الاستثنائية له، وأشارت إلى أن مسؤولي سبورتينغ وضعوا العديد من الشروط لضمان الاستفادة من نجم الزمالك طوال مدة العقد.

وحرص شيكابالا على اختيار القميص رقم "7" في ناديه الجديد، وهو نفس الرقم الذي ارتبط بنجم الفريق السابق لويس فيغو، وظهر بعد التوقيع على العقد أمام صورة ضخمة في مقر النادي يظهر فيها فيغو إلى جانب النجم الآخر كريستيانو رونالدو الذي تألق في النادي قبل انتقاله لمانشستر يونايتد ومن ثم ريال مدريد.

