استفتاء "العربية.نت": النصر مرشح لنيل كأس ولي العهد

رشح 65% من قراء "العربية.نت" فريق النصر لنيل كأس ولي العهد السعودي، عندما يقابل الهلال مساء اليوم في درة الملاعب استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك في الاستفتاء الذي أجراه الموقع على مدى 5 أيام.

وشارك في الاستفتاء الذي طرح منذ الاثنين الماضي بعنوان: "من ترشح للفوز بكأس ولي العهد السعودي"، 2117 صوتا، ورشح 1390 من المشاركين فوز النصر، ما يمثل نسبة 65.6%، بينما 34.4% من المشاركين توقعوا فوز الهلال ما يعادل 727 صوتا.

يذكر أن الفريقين التقيا قبل شهر تقريباً، ضمن مباريات دوري جميل، وتمكن النصر أو العالمي مثل ما يحب جمهوره تسميته، من هزيمة الهلال بهدفين مقابل هدف.