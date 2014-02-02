ازمات رياضية.. والتجميد الحل

الازمات داخل الوسط الرياضي تتصاعد وعلي مسؤليتي بفعل فاعل.. الاهلي يتحدي وزارة الرياضة.. اللجنة الاولمبية تشعل الحرب مع نفس الوزارة.. الجمباز يرفض تصرفات الوزارة.. هوكي الشرقية يشكو الاتحاد للوزارة.. التايكوندو الطائرة والمصارعة وهو الامر الذي يدعو لوقفة كبيرة وتدخل سريع وحاسم قبل ان تستفحل الامور ولا يقدر احد علي حلها.

بصراحة شديدة هناك ايادي تحاول الاثارة والفتنة والفوضي خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد قرارات الحكومة بايقاف قرار وزير الرياضة طاهر ابو زيد ثم ابعاده عن مشكلة الاهلي في ازمة البث مما اثار العديد من التكهنات لدرجة ان بعض الفضائيات سارعت باعلان استقالة الوزير اكثر من مرة رغم عدم صحة الامر بشكل قاطع.

وهذا الامر يعني بشكل قاطع ان هناك ازمة كبيرة تنتظر الرياضة المصرية وربما يكون قرار ايقاف النشاط الرياضي هو الاقرب خاصة كرة القدم والكل يعلم مدي التحدي الذي تواجهه مصر في كل الانحاء بما فيها الرياضة المصرية.

وبصراحة اكثر شدة هناك من يتربص بالرياضة المصرية لكن للاسف من داخل الاراضي المصرية وبمساندة من بعض القوي الخارجية والتي ترغب لنا في الاستقرار لولا وجود الشرفاء من محبي مصر في الدول العربية الذين يقفون بكل قوة لدعم الدولة المصرية خاصة في المجال الرياضي لكن ولابد ان تتهاوي المساندة مع استمرار الضرب من تحت الحزام وعدم تقديم المساندة المحلية لدعم المساندة الخارجية خاصة واننا وصلنا لمرحلة صعبة وربما يكون القرار الاصعب بايقاف الانشطة الرياضية.

لذلك اقولها مرة ثانية.. من سيتحمل المسئولية عند صدور القرار ومن سيكون كبش الفداء لاننا حذرنا اكثر من مرة ولم يستمع لنا احد ووقتها سيتهرب الجميع طالما لايريد احد الاستماع لصوت العقل وحل الازمة من بدايتها؟

قناة النيل للرياضة حلت الازمة باعلان محطتين لنقل مباريات الدوري المصري لترضية المستفيدين وان كان القرار المضحك اعطاء الفرصة لابناء القناة الاصليين في الظهور امام الشاشات وكلها مصاريف تتحملها الدولة ورزق الهبل علي المجانين وبالطبع الشعب المصري هو المجنون والعاشق لكرة القدم.

نقلاً عن "الجمهورية" المصرية