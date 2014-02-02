الإصابة تبعد كافاني عن باريس سان جيرمان 3 أسابيع

سيبتعد المهاجم الدولي الاوروغوياني في فريق سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، وحامل اللقب ادينسون كافاني عن الملاعب لمدة 3 اسابيع على الاقل، بعد اصابته في قدمه اليمنى في المباراة ضد بوردو (2-صفر) الجمعة ضمن منافسات الدوري.

ولن يتمكن كافاني بالتالي من المشاركة في اللقاء المرتقب بين فريقه وموناكو، الاحد المقبل، كما انه مرشح للابتعاد عن التشكيلة التي ستخوض ذهاب الدور ثمن النهائي ضد باير ليفركوزن الالماني في 18 الحالي ضمن مسابقة دوري ابطال اوروبا.

ولن يشارك كافاني ايضا في مباراة الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الرابطة التي سيخوضها باريس سان جيرمان ضد نانت، الثلاثاء المقبل، ومباراة اخرى في الدوري ضد فالنسيان في 14 منه.

وغياب "الماتادور" الاوروغوياني صاحب 13 هدفا في الدوري يشكل خسارة كبيرة لباريس سان جيرمان الذي ضم هذا اللاعب من نابولي الايطالي بعد صفقة قياسية في تاريخ البطولة الفرنسية بلغت قيمتها 64 مليون يورو.

