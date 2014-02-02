الجزائري فيغولي.. كابوس مخيف يطارد لاعبي برشلونة

أشادت صحيفة "سبورت" الإسبانية، بالمستوى الفني الرائع الذي قدمه متوسط ميدان فريق فالنسيا، الجزائري سفيان فيغولي، خلال مباراة فريقه أمام مضيفه برشلونة، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم "الليغا".



وذكرت الصحيفة الكاتالونية، بأنّ اللاعب الجزائري، قد أصبح بمثابة الكابوس المزعج بالنسبة للاعبي فريق برشلونة، في المباراة التي تلقى فيها حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، أول خسارة له هذا الموسم على أرضه "ملعب كامب نو" أمام فالنسيا بنتيجة 2-3.



وبحسب صحيفة "سبورت"، فقد صنع متوسط الميدان هدفين لزملائه في فريق "الخفافيش" ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة للغاية في ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وليُصبح أول لاعب يصنع هدفين في مباراة ضد برشلونة بالليغا هذا الموسم.



وتسبب "فيغولي" أيضًا في خروج ظهير فريق برشلونة الأيسر، خوردي ألبا، بالبطاقة الحمراء، وهو الطرد الذي أثر بشكل كبير على المستوى الفني لفريق "البلاوغرانا" الذي عجز عن العودة في النتيجة.



من جانبها، تغنت صحيفة "ماركا" واسعة الانتشار، باللاعب الجزائري، مانحة إياه العلامة الأفضل في المباراة (9\10)، مُتفوقًا بذلك على اللاعب الأفضل في العالم في السنوات الأربع الماضية (2009-2012)، الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي حصل هو الآخر على 7 درجات من أصل 10، كأفضل لاعب من جانب فريق البلاوغرنا، مناصفة مع زميله بيدرو رودريغيز.



