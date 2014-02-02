الهلال.. يغلق أبوابه ويبعد لاعبيه عن الجماهير

أغلق نادي الهلال كافة الأبواب المؤدية إلى تدريباته، ومنع رجال الإعلام والصحافة والجماهير من حضور التدريبات اليومية التي تسبق لقاء الشباب، الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري عبداللطيف جميل السعودي لكرة القدم وذلك بعد الخسارة من النصر أمس السبت 1-2 في نهائي كأس ولي العهد، حيث يخشى مسيرو نادي الهلال من تصادم اللاعبين مع الجماهير بعد تفريطهم في أولى البطولات المحلية.

وعلمت "العربية نت" أن الهلاليين يخشون من الضغوط التي قد يتعرض لها اللاعبون من الصحافيين والجماهير بعد الخسارة، لذا فضلوا إغلاق التدريبات، في الوقت الذي طالب فيه الجهاز الفني من اللاعبين ضرورة نسيان الخسارة من النصر والتركيز على ما تبقى من مباريات في دوري عبداللطيف جميل وكأس خادم الحرمين الشريفين، إلى جانب البطولة الآسيوية، وتشير المصادر إلى ان الجهاز الفني سيقوم بإبعاد عدد من اللاعبين عن التشكيلة الأساسية في المباريات المقبلة وذلك بعد كثرة الأخطاء التي تم ارتكابها من قبلهم.