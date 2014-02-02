بطولة الأندية الخليجية تنطلق بمواجهة عمانية - كويتية

تنطلق غدا الاثنين بطولة الاندية الخليجية 29 لكرة القدم فتقام مبارتان في الدور الاول، الاولى بين صحم العماني وضيفه الجهراء الكويتي، والثانية بين النصر الكويتي وضيفه النهضة العماني.

يشارك في البطولة 12 فريقا بواقع ثلاثة فرق في كل مجموعة، فتضم المجموعة الاولى الجهراء الكويتي والرائد السعودي وصحم العماني، والثانية المحرق البحريني والشعلة السعودي والشباب الاماراتي، والثالثة الخور القطري والنصر الاماراتي والبسيتين البحريني، والرابعة النصر الكويتي والخريطيات القطري والنهضة العماني.

ويلعب الثلاثاء الخور مع البسيتين، والمحرق مع الشعلة.

وتقام المنافسات في المجموعات الاربع بنظام الدوري من مرحلتين، على ان يتأهل الاول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي.

تقام مباريات ربع النهائي في 22 و23 ابريل المقبل، فيلتقي اول الاولى مع ثاني الثالثة واول الثالثة مع ثاني الاولى، واول الثانية مع ثاني الرابعة واول الرابعة مع ثاني الثانية.

اما الدور نصف النهائي فيقام في 6 مايو ذهابا و13 منه ايابا، في حين تقام المباراة النهائية في 18 من الشهر ذاته.

وسينال الفائز باللقب مكافأة مالية قدرها 400 الف دولار، مقابل 250 الفا للوصيف.

