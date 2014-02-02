تأجيل مباراة روما وبارما بسبب الأمطار

تأجلت مباراة روما ثاني ترتيب الدوري الايطالي لكرة القدم وضيفه بارما المقررة، اليوم الاحد، في المرحلة 22بسبب الامطار الغزيرة التي حولت ارض الملعب الى ما يشبه البحيرة.

واعاد الحكم اندريا دي ماركو لاعبي الفريقين الى غرف الملابس لمدة نصف ساعة ثم اتخذ قرارا نهائيا بعدم لعب المباراة، حسب معلق شبكة سكاي نيوز الرياضية.

واتخذ الحكم هذا القرار بعد ان ركل الكرة في اماكن مختلفة من المستطيل الاخضر وتأكد من انها تتحرك بصعوبة بالغة وتدور ببطء شديد.

وتهطل الامطار غزيرة دون انقطاع في العاصمة روما والمناطق المحيطة بها منذ الجمعة.

ومن المقرر ان يلتقي روما، الأربعاء المقبل، مع نابولي على الملعب الأولمبي ذاته في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس ايطاليا.

وفي بقية المباريات هز اتالانتا عرش ضيفه نابولي صاحب المركز الثالث ووصيف بطل الموسم الماضي، حين هزمه 3-صفر، اليوم الاحد، في المرحلة 22من الدوري الايطالي لكرة القدم.

وتوقف رصيد نابولي عند 44 نقطة وبقي على بعد 6 نقاط من روما الثاني الذي تأجلت مباراته مع ضيفه بارما بسبب الامطار الغزيرة، و12 نقطة من يوفنتوس المتصدر وبطل الموسمين الماضيين الذي يواجه لاحقا اليوم بلقاء قمة ضيفه انتر ميلان الذي تراجع موقتا الى المركز السادس.

على ملعب اتليتي اتزوري ديتاليا، عجز نابولي عن هز شباك مضيفه في الشوط الاول رغم المحاولات المتكررة فدفع الثمن هدف السبق في بداية الثاني الذي جاء من تسديدة بعيدة المدى اطلقها الارجنتيني جيرماين دينيس بعدما تلقى خارج المنطقة كرة من مواطنه مكسيميليانو موراليز (47).

ولم يلتقط نابولي الاشارة ويستخلص العبرة من الهدف الاول لدينيس الذي امضى فترة غير قصيرة مع الاندية الايطالية قسم منها مع نابولي بالذات قبل ان ينتقل الى اودينيزي ثم الى فريقه الحالي، وجاء الهدف الثاني عبر نفس اللاعب لكن هذه المرة من داخل المنطقة (64).

وقضى موراليز على اي امل لنابولي بالتعويض من خلال تسجيله الهدف الثالث مستفيدا من كرة وصلته من رأس دينيس بطل اللقاء بدون منازع (70).

وعلى ملعب مارك انطونيوي بنتيغودي، استعاد لاتسيو المركز التاسع بعد فوزه على مضيفه كييفو 2-صفر.

وزار لاتسيو شباك مضيفه في وقت مبكر بعد ان مرر الستغالي الشاب كيتا بالديه دياو (18 عاما) كرة عرضية الى انطونيو كاندريفا داخل المنطقة تابعها الاخير من مسافة قريبا في اعلى الزاوية اليمنى (6).

وعزز لاتسيو تقدمه في الشوط الثاني بهدف ثان بقذيفة من كيتا (70).

وفي لقاء بين الوافدين الى النخبة ساسوولو وضيفه هيلاس فيرونا على ملعب تشيتا دي كولوري، تمكن الاخيرة من العودة الى المركز الخامس موقتا بفوز 2-1.

وقدم المدافع المخضرم توماس مانفريدي (33 عاما) هدية مجانية للضيوف بتسجيله خطأ في مرمى فريقه (50).

وضاعف هيلاس فيرونا غلته في الدقائق الاخيرة بالهدف الثاني بصاروخ من الدولي السابق لوكا طوني (86) قبل ان يقلص ساسوولو الفارق في الوقت بدل الضائع من ضربة رأس لانطونيو فلورو فلوريس (90+2).

ورفع هيلاس فيرونا رصيده الى 35 نقطة وتقدم بفارق نقطتين على انتر ميلان، وايضا على تورينو الذي تعادل امس مع مضيفه ميلان 1-1.

وعلى ملعب انجلو ماسيمو وفي اطار الصراع بين فرق القاع، تعادل كاتانيا مع ضيفه ليفورنو 3-3.

ووضع السويسري من اصل نيجيري اينوسنت ايميغارا ليفورونو في المقدمة بعد هجمة مرتدة ومجهود كبير داخل المنطقة انهاه بزرع الكرة في شباك الحارس البرتو فريزون (50).

ورد كاتانيا في وقت مناسب عبر الارجنتيني غونزالو برغيسيو الذي تلقى كرة داخل المنطقة تابعها من زاوية ضيقة في الشباك (61).

واعاد البرازيلي باولو سيرجيو بيتانين التقدم التقدم للضيوف بعد حصول ايميغارا على ركلة جزاء تسبب بها الحارس فريزون (72)، لكن كاتانيا رد مرة ثانية وباسرع وقت بعد ركنية ومتابعة يسارية من الارجنتيني بابلو بارينتوس (75).

ونجح ايميغارا في توجيه ضربة ثانية من داخل المنطقة مسجلا الهدف الثالث لفريقه (78)، لكن الرد الثالث لكاتانيا جاء في وقته عبر ارجنتيني ثالث هو سيرخيو الميرون الذي انهى بنجاح عرضية من مواطن رابع هو ماريانو ايتزكو (88).

وانتقل ليفورنو الى المركز 18برصيد 17 نقطة مقابل 15 لكاتانيا الذي تمسك بجدارة بذيل الترتيب وله 15 نقطة.

وتختتم المرحلة غدا بلقاء جنوى مع سمبدوريا.

