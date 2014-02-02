فيصل بن تركي: النصر عاد لحجمه الطبيعي

أكد رئيس نادي النصر السعودي أن فريقه حقق المهم بتتويجه بكأس ولي العهد وتبقى الأهم وهو الدوري، وقال عقب فوز فريقه على الهلال في المباراة النهائية: "حققنا المهم وبقي الأهم.. سنحتفل الليلة بالبطولة وغداً سنفكر في لقاء الفيصلي، الدوري يوم الجمعة المقبل.. النصر عاد لحجمه الطبيعي".

وطالب الأمير فيصل من لاعبي فريقه نسيان البطولة والالتفات إلى بطولة الدوري وقال: "المهم ألا يتأثر فريقنا بهذه البطولة.. لدينا مباريات صعبة في الدوري وأتمنى من اللاعبين الالتفات لبطولة الدوري".

وأشار رئيس النصر بأنه عمل طوال السنوات الماضية على بناء فريق قوي وقال: "عملنا طوال السنوات الماضية على بناء فريق قوي وبطل، وكان يحتاج لمجهود ووقت كبير، وهو ما تحقق".

وأوضح الأمير فيصل بأن الانسجام والروح التي يعيشها الفريق هي أحد أسباب النجاح هذا الموسم، وقال: "بيئة النصر جاذبة، وجذبت نجوما كثيرين".