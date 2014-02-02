سقط الاتحاد وبقي الأهلي.....!!

..القضية في الاتحاد أعقد من أن تحل في يوم وليلة حتى لو تم توفير ضعف ما يحتاجه النادي ماليا.

...وذات القضية في الأهلي تم تعقيدها لدرجة لم أعد أفهم معها هل تم جلب بيريرا لتدريب الفريق أم لتدميره....!!

...قرأت بتمعن المشهد الاتحادي ونتج من خلال هذه القراءة أن إبراهيم البلوي قادم على مرحلة من أخطر المراحل في تاريخ العميد.

...تصفحت ملف الاهلي وصدمت في أرقام صرفت لو تم صرفها على فريق من فرق الدخل المحدود لحقق كل البطولات ومنها بطولة البارحة....!!

....ربما أوضاع الاتحاد والحروب الطاحنة حوله تبرر له هذا التراجع لكن الاهلي لا يوجد من المبررات ما يمكن تقديمه على أنه عذر أو ذريعة يعتد بها لاسيما أن ثمة من يحسده على ما يعيشه من استقرار.....!!

....الوقت ليس في صالح رئيس الاتحاد لكي ينقل الفريق من حال إلى حال لكن في الاهلي كان هناك وقت طويل لمعالجة ما ارتكب من أخطاء فنية في المرحلة الأولى لكن عناد بيريرا أبقى الحال على ما هو عليه وفي النهاية سوك وليال ويا قلب لا تحزن....!!

.....في الاتحاد حراس فضيلة يرفضون أن تقول هذه أخطاء ناديكم لكن ماذا لو قلنا هؤلاء جزء من الكارثة التي حلت بالاتحاد.....؟

...وفي الاهلي حراس بمسمى أخر لا علاقة له بالفضيلة يريدون أن تكتب قناعاتهم وتتبناها حتى لو لم تكن تتفق مع قناعاتك ويتمحور بعضها في القفز على الثوابت بكلام يهدم ولا يبني ....!!

..... أي ناد لا يخلو من الأخطاء لكن ما حدث للاتحاد ويحدث له الآن قاده الى مرحلة خطيرة ربما تهوي به للبحث عن الصراع من أجل البقاء .....!!

....والاهلي من فريق كان ينتظر جمهوره المنافسة على البطولات الى فريق يخسر على أرضه من فرق أقل منه وأخرى تتربص به خارج أرضه ليصل حاليا الى البحث عن الثالث بعد أن كان مؤهلا لالتهام البطولات...!

....قد نسمي ما يحدث للاتحاد وفي الاتحاد وحول الاتحاد (صراع كراسي) بل وصراع نفوذ لكن ماذا نسمي ما يحدث للاهلي ....؟

....سؤال ربما من أول وهلة تجد له إجابة من شقين، شق إداري وآخر فني وربما ترمي بهم السؤال على رجل واحد كما يفعل بعض الاهلاويين....!!

....ففي الاهلي تحديدا نتسابق كلنا وقت الانتصار على ضوء هذا الانتصار كل يقول أنا أبو هذا الانتصار ووقت الإخفاق نرمي به على رجل واحد فقط.....!!

....والمأساة ان من يدافع عن هذا الرجل من باب إنصافه يشتم ويجرم وينعت بالمطبل ....!!

....بقي أن تعرفوا أن الاتحاد في خطر والاهلي خطره في مدرب اؤتمن ولكن رسب في امتحان الثقة...!!

نقلاً عن "عكاظ" السعودية

