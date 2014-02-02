فينغر: مانشستر سيتي لن يحقق لقب الدوري

قلّل الفرنسي آرسن فينغر، المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، من حظوظ فريق مانشستر سيتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم؛ وذلك على الرغم من تربعه على عرش ترتيب "البريميرليغ" مؤقتاً.

واستبعد المدرب الفرنسي منافسه، مانشستر سيتي، من دائرة المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"؛ على الرغم من المستويات الجيدة التي قدمها الفريق في الآونة الأخيرة.

وأكّد "فينغر" في تصريح لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، بأنّ فريق المدرب التشيلي بيليغريني يعيش لحظات ممتازة في هذا الوقت؛ الأمر الذي دفع البعض لترشيحه للفوز بلقب "البريميرليغ"، إلا أنه قد ذكر في الوقت ذاته بأنّ فريق "السيتي" لن يكون قادرا على مواصلة مشوار الصدارة حتى نهاية الموسم.

وأرجع مدرب فريق أرسنال، سبب تلاشي فرص فريق "مانشستر سيتي" في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي؛ إلى تعثراته المستمرة خارج ملعبه، والتي وصلت إلى خسارته في 4 مباريات خارج ملعب "الاتحاد".

واستدرك المدرب الفرنسي قائلاً: " أيضاً، لا نستطيع القول بأنّ الفريق الذي يسجل أكثر من 100 هدف لا يمتلك العناصر المميزة، على النقيض تماماً فإنهم فريق كبير، وهذا سيعطينا دافع أكبر لمنافستهم على التتويج باللقب".

وأبدى "فينغر" ثقته الكبيرة في قدرة لاعبيه على حصد مزيد من النقاط، وبالتالي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، مُشيراً إلى أنّ شهر فبراير الجاري سيكون مليئاً بالإثارة.

