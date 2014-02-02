قائد النصر: فرحتنا بـ"الكأس" ستنتهي بعد ساعات

رفض حسين عبد الغني قائد فريق النصر السعودي وصفه بنجم لقاء النهائي الجماهيري بين فريقه والهلال اليوم السبت على كأس ولي العهد السعودي والذي انتهى بفوز النصر 2/1 وتتويجه باللقب.

وقال عبد الغني، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) ، "من يستحق الشكر هو جمهور النصر الكبير الذي تواجد واحتشد لمساندتنا منذ وقت مبكر بمدرجات ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض. لذلك أشكرهم على الحضور وأهديهم هذا اللقب الغالي والثمين الذي جاء أمام منافس نكن له كل التقدير والاحترام وكان منافسا وندا قويا لنا طيلة المباراة".

وأضاف "المواجهة، بغض النظر عن الفائز، كانت ممتعة لكل من تابعها وهو دليل جديد نؤكده للجميع على تفوق الكرة السعودية وتميزها. وتحققت البطولة في ظل المستويات المتميزة التي يقدمها فريق النصر هذا الموسم. اللقب تحقق بعد مجهود وتكاتف وتعاون من كل أعضاء الفريق؛ من جهاز فني أو إداري أو حتى زملائي اللاعبين، فهو مجهود جماعي ودعم معنوي منقطع النظير من جماهير نادي النصر".

وأكد عبد الغني "الهلال سجل مبكرا، ولكن لم نتأثر وسرعان ما عاد النصر لأجواء اللقاء وعادل النتيجة وظهر التركيز الشديد في كل مراكز الفريق حتى سجل الهدف الثاني وتمكنا من الحفاظ عليه وخطف الفوز واللقب الغالي. النصر استحق اللقب بجدارة".

وأضاف "اليوم سنحتفل ونواصل الاحتفالات حتى الصباح. ولكن ابتداء من الغد ستتوقف الأفراح ونعود للتركيز لما تبقى لنا من مشوار في بطولة الدوري السعودي للمحترفين".