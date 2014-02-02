ليبيا تحتفل بتتويج منتخبها ببطولة إفريقيا

عمت الفرحة مختلف المدن والقرى الليبية بمجرد إعلان تتويج منتخب كرة القدم ببطولة إفريقيا الثالثة للاعبين المحليين المقامة بجنوب إفريقيا، عقب فوزه على المنتخب الغاني بركلات الترجيح 4-3.

وشهدت ليبيا، التي سهر أهلها حتى الساعات الأولى من صباح الأحد، أجواء احتفالية تميزت بإطلاق الألعاب النارية والرصاص الحي في الأجواء، وإطلاق العنان لمنبهات السيارات، فضلا عن زغاريد النسوة في البيوت.

ورغم الأمطار والرياح الباردة التي ميّزت أجواء بنغازي كانت أعداد الجماهير التي نزلت إلى الشوارع تتزايد لتعبر عن فرحتها بالتتويج الإفريقي المميز.

كما شهدت بعض المدن الليبية، ومنها العاصمة طرابلس، متابعة جماعية من مئات الجماهير التي تجمعت في ميادين نصبت في وسطها شاشات عملاقة لمتابعة أجواء المباراة مباشرة.

وبادر رئيس المؤتمر الوطني العام نوري بوسهمين بتقديم التهاني للمنتخب بمناسبة هذا التتويج، عبر قناة النبأ المحلية، مؤكدا على ضرورة العمل على دعم المنتخب الذي نجح في إهداء الفرحة لكل الليبيين.

كما سارعت رئاسة الوزراء الليبية إلى تقديم التهاني لكل الليبيين بمناسبة تتويج منتخب كرة القدم عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنيت.

وأعلنت الحكومة الليبية عن منح الليبيين يوم الأحد عطلة رسمية احتفالا بتتويج المنتخب باللقب الإفريقي.

ومن جهته قدم لاعب نادي الأخضر سابقا ورئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق المستشار مصطفى عبدالجليل تهانيه لعناصر المنتخب ومدربه الإسباني خافيير كليمنتي، مشددا على أنه يتمنى من البعثة الليبية أن تهبط طائرتهم في سبها تحية لها على صمود أبنائها عقب المحنة التي مرّت بها خلال الأيام القليلة الماضية.

ولم تمرّ هذه المناسبة دون أن تخلف إصابات بسبب الرصاص العشوائي، حيث أكدت المتحدثة باسم مستشفى الجلاء ببنغازي في ساعة متأخرة من ليل الأحد وصول أكثر من عشرين مصابا بسبب إطلاق الرصاص بشكل عشوائي.