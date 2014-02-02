ليفربول يفرط في نقطتين بالتعادل مع وست بروميتش

اكتفى ليفربول بالتعادل للمرة الثانية في المراحل الثلاث الاخيرة بعد ان سقط في فخ مضيفه وست بروميتش البيون 1-1 اليوم الاحد في المرحلة 24 من الدوري الانجليزي لكرة القدم.

وكانت الفرصة متاحة امام فريق المدرب الايرلندي الشمالي براندن رودجرز لكي يعزز مركزه الرابع، الاخير المؤهل الى دوري ابطال اوروبا، خصوصا انه دخل الى هذا اللقاء بمعنويات مرتفعة جدا بعدما اكتسح جاره اللدود ايفرتون 4-صفر الثلاثاء الماضي.

لكنه اكتفى في نهاية المطاف بنقطة للمرة الثانية في المراحل الثلاث الاخيرة (تعادل مع استون فيلا 2-2 في المرحلة 22) بسبب خطأ فادح من مدافعه العاجي كولو توريه.

وانهى فريق "الحمر" الشوط الاول متقدما بفضل دانيال ستاريدج الذي واصل تألقه بتسجيله الهدف الخامس في المباريات الاربع الاخيرة و14 هذا الموسم وجاء في الدقيقة 24 من اللقاء بعد تمريرة عرضية من المتألق الاخر الاوروغوياني لويس سواريز.

لكن وست بروميتش عاد الى اللقاء في الشوط الثاني بهدية من توريه الذي اخطأ في تمرير الكرة امام منطقة حارسه رغم غياب الضغط فوصلت الى النيجيري فيكتور انيتشيبي الذي مهدها امامه قبل ان يطلقها ارضية قوية من حدود المنطقة بعيدا عن متناول الحارس البلجيكي سيمون مينيوليه (67).

ورفع ليفربول الذي يخوض السبت المقبل اختبارا صعبا جدا امام ضيفه ارسنال قبل ان يواجه الفريق اللندني مجددا في 16 الحالي ضمن دور الـ16 من مسابقة الكأس، رصيده الى 47 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن جاره ايفرتون الخامس وتشلسي الثالث الذي يتواجه، غدا الاثنين، مع مانشستر سيتي المتصدر، علما بان الاخير سيتنازل عن الصدارة لارسنال مجددا ولو مؤقتا وذلك في حال فوز الاخير على جاره كريستال بالاس في وقت لاحق.

من جانبه، رفع وست بروميتش رصيده الى 23 نقطة في المركز 16.

