اليونايتد يسقط من جديد وإيفرتون يتقدم للمركز الخامس

المصدر: لندن - د ب أ

واصل فريق مانشستر يونايتد حامل اللقب مسلسل السقوط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وخسر على ملعب مضيفه ستوك سيتي بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المرحلة 24 من المسابقة.

وتعرض مانشستر لهزيمته الثامنة في الموسم الحالي تحت قيادة المدير الفني ديفيد مويس الذي خلف سير أليكس فيرغسون، مقابل 12 فوزا وأربعة تعادلات.

وتجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 40 نقطة في المركز السابع، بينما رفع ستوك سيتي رصيده إلى 25 نقطة في المركز 11.

وتقمص لاعب الوسط الاسكتلندي الدولي تشارلي آدم دور البطولة في ستوك سيتي، وسجل هدفي الفريق في الدقيقتين 38 و52 بينما تكفل المهاجم الهولندي الدولي روبن فان بيرسي بتسجيل الهدف الوحيد لمانشستر في الدقيقة 47.

وفي باقي المباريات فاز إيفرتون على ضيفه أستون فيلا 2-1 وتعادل توتنهام مع مضيفه هال سيتي بهدف لمثله، وفاز سندرلاند على مضيفه نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف نظيفة، وويستهام يونايتد على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين نظيفين، وكارديف سيتي على ضيفه نورويتش سيتي 2 - 1 وساوثهامبتون على ضيفه فولهام بثلاثة أهداف نظيفة.

وتقدم إيفرتون إلى المركز الخامس برصيد 45 نقطة، بينما تجمد رصيد استون فيلا عند 27 نقطة في المركز العاشر.

وبادر استون فيلا بالتسجيل عن طريق لياندرو باكونا في الدقيقة 34 ، ولكن إيفرتون رد بهدفين حملا توقيع ستيفين نايسميث وكيفين ميرالاس في الدقيقتين 74 و85 .

وتعادل توتنهام مع مضيفه هال سيتي بهدف لكل فريق ليرفع الأول رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس مقابل 24 نقطة لهال سيتي في المركز 12.

وسحق ساوثهامبتون مضيفه فولهام بثلاثة أهداف نظيفة حملت توقيع ادم لالانا وريكي لامبرت وجاي رودريغيز في الدقائق 64 و70 و75 .

ورفع ساوثهامبتون رصيده إلى 35 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد فولهام عند 19 نقطة في المركز الأخير.

ونجح فريق كارديف سيتي في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه نورويتش سيتي إلى الفوز بهدفين .

وتقدم روبير سنودجراس بهدف لنورويتش في الدقيقة الخامسة ولكن كارديف رد بهدفين حملا توقيع كريج بيلامي وكينوين جونز في الدقيقتين 49 و50 .

ورفع كارديف سيتي رصيده إلى 21 نقطة ليتقدم من المركز 20 إلى المركز 19 بينما تجمد رصيد نورويتش عند 24 نقطة في المركز 14.

فجر فريق سندرلاند مفاجأة من العيار الثقيل وأطاح بنيوكاسل على أرض ووسط جماهيره بثلاثة أهداف نظيفة.

وتقدم سندرلاند بهدف مبكر في الدقيقة 19 حينما حصل على ضربة جزاء بعد تعرض فيليب برادسلي للعرقلة داخل منطقة الجزاء من قبل فورنون انيتا، ليسجل منها المهاجم الإيطالي فابيو بوريني هدف السبق للفريق الضيف.

وبعد أربع دقائق فقط أضاف آدم جونسون الهدف الثاني لسندرلاند من متابعة لتسديدة زميله جاك كولباك التي ارتدت من حارس نيوكاسل تيم كرول.

وقبل عشر دقائق من نهاية المباراة أحرز جاك كولباك الهدف الثالث لسندرلاند مستغلا تمريرة فابيو بوريني.

وابتعد سندرلاند عن دائرة الخطرة بعدما رفع رصيده إلى 24 نقطة في المركز 13 بينما تجمد رصيد نيوكاسل عند 37 نقطة في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تغلب ويستهام يونايتد بعشرة لاعبين على ضيفه سوانزي سيتي بهدفين نظيفين.

وتقدم كيفين نولان بهدف لويستهام في الدقيقة 26 بعدما تلقى تمريرة متقنة من أندي كارول ليسدد الكرة بذكاء إلى داخل الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول أضاف نولان الهدف الثاني له ولفريقه من ضربة رأسية إثر تمريرة جديدة من كارول.

ولكن كارول آبى أن يكون أحد نجوم المباراة وتعرض للطرد في الدقيقة 59 بعد التحامه مع خوسيه مانويل فلوريس.

ورفع ويستهام رصيده إلى 22 نقطة ليبتعد خطوة هامة عن مثلث الخطر ويصعد إلى المركز 17 بينما تجمد رصيد سوانزي سيتي عند 24 نقطة في المركز 11.