الجزائر تكشف عن خطط نقل 2000 مشجع للبرازيل

كشف وزير الشباب والرياضة الجزائري، محمد تهمي، اليوم الاثنين عن خطط الحكومة لنقل 2000 مشجع إلى البرازيل، لمؤازرة منتخب بلادهم في كأس العالم 2014 لكرة القدم.

وأكد تهمي، الذي يترأس لجنة تنظيم نقل المشجعين لبلاد السامبا، نقل 2000 مشجع عبر ثماني رحلات باتجاه مدينة بيلو هوريزونتي، التي ستكون مقر الإقامة الرئيسي مشيراً إلى أن أول رحلة ستكون بعد ظهر 13 يونيو 2014 والأخيرة ستكون ليلة 15 من نفس الشهر.

وأوضح أن اللجنة اعتمدت ثلاث صيغ بأسعار مختلفة الأولى تشمل 1250 مشجعا سيقيمون بفنادق "ثلاث نجوم" لفترة لا تقل عن 16 يوماً مقابل نحو 3.5 ألف يورو لكل مشجع والثانية تشمل 600 مشجع بإمكانهم الإقامة بفنادق "أربع نجوم" مقابل ما بين 4 آلاف و4.5 ألف يورو لكل مشجع، بينما تشمل الصيغة الثالثة 150 مشجعاً يختارون الإقامة في فنادق "خمس نجوم" والانتقال بالطائرة للمدن التي تستضيف مباريات الفريق بمقابل يصل إلى 7.5 ألف يورو لكل مشجع.

وأشار تهمي، في منتدى المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، إلى أن المبالغ المحددة تتضمن كل التكاليف المرتبطة بتذكرة الطيران والإقامة بالفنادق وتذاكر المباريات والتنقل بين مقر الإقامة الرئيسي (مدينة بيلو هوريزونتي) والمدن الثلاث التي يلعب فيها المنتخب الجزائري أمام منافسيه (بلجيكا وروسيا وكوريا الجنوبية) بالمجموعة الثامنة، إضافة لجولات بمزارات سياحية بالبرازيل طيلة فترة تواجدهم فيها.

وأكد تهمي أنه في حالة تأهل الخضر للدور الثاني فإن المشجعين لن يدفعوا أي مبالغ إضافية.