الحمادي: سامي الجابر مبتدئ ولا يستحق تدريب الهلال

أكد الكاتب السعودي صالح الحمادي أن مدرب فريق الهلال مبتدئ ولا يستحق أن يكون مدرباً في الوقت الحالي.

وأوضح في تصريح لقناة العربية أن "المفترض من إدارة نادي الهلال إحضار مدرب له خبرة طويلة، ومتوازي مع حجم الفريق، الذي يتم الإنفاق عليه سنوياً ما بين 150 إلى 160 مليون ريال، ويعد من أكبر الأندية على مستوى العالمين العربي والآسيوي".

وأشار إلى أنه إذا كانت الإدارة الهلالية غير قادرة على جلب مدرب بهذه الخبرة، فمن الأفضل أن تعطي سامي الجابر الفرصة من جديد، ولعله يكمل نضوجه في نهاية الموسم، بحسب تعبيره.

وشدد الحمادي على أنه من المفترض من الجابر، أن يبدأ في مجال التدريب في نادي الهلال عبر فريق درجة الشباب، إذ كان من الأفضل أن يكتسب خبرة، ويتدرج حتى يصل إلى تدريب الفريق الأول.

مدرب مبتدئ

ولفت إلى أن سبب هزيمة الهلال من النصر في مباراتين متتاليتين هو أن "مدربا خبيرا يواجه مدربا مبتدئاً".

واعترض الحمادي في تصريحه، على إقالة سامي الجابر من تدريب الهلال قبل نهاية الموسم، وخصوصاً مع اقترابه من النهاية، إلا في حالة أن ينهزم الفريق من نادي النصر للمرة الثالثة على التوالي في المواجهة الجديدة التي تجمعهما بعد أسبوعين تقريباً ضمن منافسات الدوري السعودي. مبرراً في الوقت نفسه الأمر بكثرة المطالبين برحيل الجابر.

النصر وهوية البطل

وحول نادي النصر، شدد الحمادي أنه يحمل هوية البطل، والدليل على ذلك النتائج التي يحققها، وقوة عناصره، التي لا تتأثر بطرد أو غياب.

وأوضح أن فريق النصر، يمتلك إدارة فوق الممتازة، ومدربا خبيرا ومثيرا، لا يقبل تهاون أي لاعب في الفريق داخل المستطيل الأخضر، فالفريق يمتلك أقوى الخطوط في جميع الأماكن داخل الملعب.

وأشار إلى أن فوز النصر بكأس ولي العهد، جاء بطعم "الشهد" إليهم، لأنه فوز على غريمه نادي الهلال وعلى الفريق الذي خسروا أمامه هذه البطولة في العام الماضي، فجاء الفوز بمثابة الرد السريع.