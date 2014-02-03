برشلونة يبدي اهتمامه بالتعاقد مع "سيلفا"

أبدى فريق برشلونة، حامل لقب الدوري الإسباني لكرة القدم، رغبته الشديدة في الحصول على خدمات صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الدولي الإسباني دافيد سيلفا، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنّ النادي الكاتالوني قد وضع نصب عينيه التعاقد مع اللاعب الإسباني دافيد سيلفا، لخلافة مواطنه صانع ألعاب فريق "البلاوغرانا" المخضرم، تشافي هرنانديز، في وسط ملعب الفريق بعد هبوط أداء الأخير، توازياً مع تقدمه في السن ووصوله إلى حاجز الـ 34 عاماً.

ووفقاً للصحيفة المقربة من أسوار ملعب "كامب نو"، فإن فريق "البلاوغرانا" قد وجد ضالته في متوسط ميدان المنتخب الإسباني، دافيد سيلفا، ليكون خير خليفة لضابط إيقاع الفريق الكاتالوني.

وذكرت الصحيفة الكاتالونية أنّ العائق الوحيد أمام انضمام صانع ألعاب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي إلى صفوف "برشلونة" هو سعر اللاعب المرتفع، حيث من المتوقع أن تقدر قيمة صفقة سيلفا (28 عاماً) بـ67 مليون يورو، وهو مبلغ ضخم على مجلس إدارة النادي الكاتالوني المعهود بزهد نفقاته.

وأبدى المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، التشيلي مانويل بيليغريني، تخوفه من قدرة لاعبي برشلونة في المنتخب الإسباني، على اقناع زميلهم "سيلفا" بالانضمام إلى صفوف فريق "البلاوغرانا"؛ وذلك على غرار ما حدث سابقاً مع خوردي ألبا، وسيسك فابريغاس، ودافيد فيا.