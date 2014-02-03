رونالدو.. يلطّخ مسيرته مع الريال ببطاقة حمراء رابعة

رفع النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو عدد البطاقات الحمراء التي حصل عليها خلال مسيرته الحافلة مع ريال مدريد إلى أربعة، بعد طرده في مباراة الريال أمس أمام أتلتيك بلباو في الجولة 22 من الدوري الإسباني.

وأشهر الحكم ميغل أنخل غاميز، البطاقة الحمراء مباشرة في وجه رونالدو في الدقيقة 75 بعد اعتدائه على لاعب بلباو كارلوس غوربيغي وسط توقعات بفرض عقوبة الإيقاف لثلاث مباريات، على اللاعب المتوّج مؤخراً بجائزة الكرة الذهبية.

وباتت البطاقة الحمراء التي عوقب بها رونالدو أمس، الرابعة في مسيرته مع ريال مدريد منذ عام 2009، وسبق أن طُرد أمام أندية ملقة، ألميريا، أتلتيكو مدريد، وأخيراً أتلتيكو بلباو.

وخلال مشوار اللاعب البرتغالي مع مانشستر يونايتد حصل أيضاً على أربع بطاقات حمراء بين عامي 2003 و2009، وهو رقم كبير على لاعب مهاجم كرونالدو، علماً أنه في خمس مرات من الثمانية مع يونايتد ومدريد طُرد بشكل مباشر.

وأثار طرد رونالدو جدلاً واسعاً، حيث وصفه مدرب ريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي بالمبالغ فيه، وقال إن الصور عقب المباراة أظهرت أن رونالدو لا يستحق الحصول على البطاقة الحمراء بشكل مباشر.

وفي المقابل، اعترف أندوخار أوليفير، الخبير التحكيمي لصحيفة "ماركا" المقربة من ريال مدريد، بأن رونالدو استحق الطرد بسبب المناوشات التي وقعت بينه ولاعب أتلتيكو بلباو.

ورجّحت تقارير صحافية أن يقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم إيقاف اللاعب البرتغالي لثلاث مباريات بناء على تقرير الحكم، الذي تضمن التأكيد على أن رونالدو قام بإشارات ولطم وجهه عدة مرات متوجّهاً للحكم الرابع.

وذكر الحكم في تقريره أنه أشهر البطاقة الحمراء لكريستيانو لقيامه "بتوجيه ضربة بيده لوجه خصمه كارلوس غوربيغي"، أثناء توقف اللعب، وفي حال تقرر إيقاف رونالدو ثلاث مباريات فإنه سيغيب عن ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بعد غد الأربعاء.